Nyitrai Zsolt: ellopták Koncz Gábor Kossuth-díját

Gábor azóta megkapta a Kossuth-nagydíjat is, így már csak a Kossuth-díj hiányzott a polcról. A korábbi elismerés hiteles másolatát Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át Koncz Gábornak április 10-én a Sándor Palotában. Ilyen módon szerintem Koncz Gábor lett az első Kossuth-nagydíjas, aki Kossuth-díjat kapott. Nézzük meg eme szép történet kedves pillanatait a kisfilmben!