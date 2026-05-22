Tiszaújvárosi robbanás: friss hírek érkeztek a sebesültek állapotáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 14:03 / FRISSÍTÉS: 2026. május 22. 14:37
Robbanás történt péntek reggel a MOL Petrolkémia üzemében. A tiszaújvárosi robbanás sérültjeit több kórházba szállították.
Friss hírek érkeztek a tiszaújvárosi robbanásban megsérültek állapotáról. Péntek reggel 8 óra 47 perckor érkezett a bejelentés a hatóságokhoz arról, hogy robbanás történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. Azóta kiderült, hogy a robbanásnak halálos áldozata is van, több sérültet pedig kórházba szállítottak, közülük egy személy életveszélyes állapotban van. Helyszíni kollégánk információja szerint egy fiatal édesapa az áldozat. Nemrég a BOON friss híreket osztott meg a robbanásban megsérültek állapotáról.

A tiszaújvárosi robbanásban többen is megsérültek: a helyszínen összesen három mentőhelikopter landolt / Fotó: Boon

Robbanás történt május 22-én a tiszaújvárosi Mol üzemében. Pénteken délelőtt öt könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. A kórházba szállítottak ellátása jelenleg is folyamatban van. 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek

 – tájékoztatott a vármegyei kórház a tiszaújvárosi robbanás hozzájuk szállított sérültjeiről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
