Tiszaújvárosi robbanás: friss hírek érkeztek a sebesültek állapotáról

Robbanás történt május 22-én a tiszaújvárosi Mol üzemében. Pénteken délelőtt öt könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. A kórházba szállítottak ellátása jelenleg is folyamatban van. 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek