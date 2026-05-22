Tiszaújvárosi robbanás: friss hírek érkeztek a sebesültek állapotáról

Friss hírek érkeztek a tiszaújvárosi robbanásban megsérültek állapotáról. Péntek reggel 8 óra 47 perckor érkezett a bejelentés a hatóságokhoz arról, hogy robbanás történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. Azóta kiderült, hogy a robbanásnak halálos áldozata is van, több sérültet pedig kórházba szállítottak, közülük egy személy életveszélyes állapotban van. Helyszíni kollégánk információja szerint egy fiatal édesapa az áldozat. Nemrég a BOON friss híreket osztott meg a robbanásban megsérültek állapotáról.
Robbanás történt május 22-én a tiszaújvárosi Mol üzemében. Pénteken délelőtt öt könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. A kórházba szállítottak ellátása jelenleg is folyamatban van. 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek
– tájékoztatott a vármegyei kórház a tiszaújvárosi robbanás hozzájuk szállított sérültjeiről.
