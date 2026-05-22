Óriási botrány előzi meg a világ legdrágább focimeccsét

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 18:20
Kevesen ismerik őket, mégis a legnagyobb pénzért küzdenek. A Hull City-Middlesbrough labdarúgó-mérkőzés minimum 83 milliárd forintról szól.

Szombaton hatalmas botrány után a londoni Wembley-stadionban rendezik azt a labdarúgó-meccset, melyen évről évre a legnagyobb pénzért küzdenek a csapatok. A Hull City-Middlesbrough találkozón dől el, melyik együttes jut be az angol másodosztályból a világ legerősebb bajnokságába, a Premier League-be. Idén nem várt események történtek, napokkal a döntő előtt rúgták ki a párosítás egyik résztvevőjét, Southamptont.

A Wembley-stadionban rendezik a Hull City-Middlesbrough találkozót Fotó: Michael Regan - The FA

Az angol másodosztályból (Championship) évente három klub jut be a Premier League-be. Az első két helyezett - Ipswich és Coventry City - automatikusan váltott egy osztállyal feljebb, a fennmaradó helyért pedig négy klub csatázik. A 3-6. helyezett együttesek játszottak a döntőért, mely után kialakult a Southampton-Hull City finálé. Már a jegyeket is eladták a Wembley-stadionba, amikor kiderült, a Southamptont kizárták. Az ok döbbenetes, leleplezték, hogy a klub egyik alkalmazottja videóra veszi az elődöntős ellenfél, a Middlesbrough egyik zártkapus edzését. Az akcióról állítólag a "Soton" edzője is tudott, aki így próbálta meglesni az ellenfél taktikáját. A szövetség kizárta a vétkes klubot, amely a következő szezont négypontos levonással kezdi. Helyettük a drámai hosszabbításban legyőzött ellenfél, a Middlesbrough jutott a fináléba.

A Daily Mail buktatta le a Southampton kémét

Hull City-Middlesbrough: Ekkora a tét

A tét nagyságát az okozza, hogy mekkora plusz bevétellel gazdagodik egy klub, ha a Premier League-ben szerepelhet, A tv-s bevételek mellett a szponzori és marketingpénzek is emelkednek, s a játékoskeret értéke is automatikusan megnő: a szakértők szerint a szombati meccs nyertese azonnal 200 millió fontot (83 milliárd forintot) nyerhet, ez jövőre a bennmaradással plusz 300 millió fontot (125 milliárd forint) jelenthet.

A szombati találkozót Magyarországon 16.30-tól a Match4 televízió közvetíti

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
