Biztonsági őrnek álcázta magát és kislányokat zaklatott Attila - szexuális erőszak miatt állt bíróság elé

Csoszogva, lehajtott fejjel, görnyedt háttal érkezett a bíróságra A. Antal, az a férfi, aki 2023. november 25-én szörnyű dolgot tett. A vád szerint ugyanis a férfi aznap biztonsági őrnek adta ki magát egy budapesti szállodában és úgy zaklatta az ott megszálló kislányokat. Bár a férfi váltig állította a bíró előtt, hogy a történtek alatt nem volt magánál, első fokon végül 16 évnyi fegyházat kapott szexuális erőszak miatt.

A. Attila, bár bizonygatta, hogy elbódították és magán kívül volt, végül 16 évre ítélték szexuális erőszak miatt Fotó: bors

Kislányokat molesztált egy szállodában az ál biztonsági őr, szexuális erőszak miatt ítélték el

A vád szerint az osztálykiránduló gyerekcsapattal egy szállodában megszálló férfi gyomorforgató dolgot művelt aznap: egyenesen a kiszemelt diáklányok lakosztályába ment, ahol biztonsági őrnek álcázva próbálta behálózni a még kiskorú tinilányokat:

- A terhelt bekopogott a diákok egyik szobájába és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját - közölte a Fővárosi Törvényszék. Hozzátették, a férfi mindkét kislány felé szexuálisan közeledett, az egyikükkel szemben pedig az akaratát megtörő erőszakot is alkalmazott. Mint az elhangzott, az egyik gyereknek még a fehérneműjébe is belenyúlt:

Elkezdett lefelé nyúlni, akkor valószínűleg megérezte a betétet és kivette a kezét

- olvasták az érintett gyermek korábbi vallomását. A férfi azonban az utolsó szó jogán döbbenetes dolgot állított: bár sajnálja, amit tett, azonban ő semmire nem emlékszik a történtekből. Mint mondta: szerinte tudtán kívül bebódították:

Tényleg sajnálom, jóvá tenném, ha tudnám, de nem tudom. Ez nem vagyon elleni bűncselekmény, nem tudom kifizetni. Csak az érzéseimet tudom elmondani, mert azok érzések. De tudtom nélkül voltam bebódítva, de én nem tudok róla, én nem szívtam, így nem tudom, minek és mi a mellékhatása, tünete, érti?

- mondta akadozó hangon a férfi, aki ezután azért könyörgött: engedjék ki a börtönből. Állítása szerint ugyanis ott kegyetlenül bántak vele, miután megtudták, mivel is vádolják:

Amikor volt az első, zártkörű tárgyalás, az megjelent az interneten és a lapokban, amit a BV intézet dolgozói láttak. Mivel megírták, végigterjedt a körleten, és már a sziluettemről felismertek

- sorolta, utalva arra, hogy ezután bántalmazták a rácsok mögött. Azt elismerte, hogy egész életében ki és be járt a börtönbe és kemény indulatkezelési problémákkal küzdött:

Amikor nemrégiben börtönben voltam... egyszerűbb volt. Most keserves és gyötrelmes

- dadogta. Mint mondta, a tárgyalás előtti napon volt a harmadik születésnapja, amit a rácsok mögött töltött, kisebbik lányával pedig nem is találkozott. Úgy tűnik azonban, Dr. Halász Beáta bírónőt nem hatotta meg a férfi könyörgése, ugyanis 16 év fegyházat szabott ki rá szexuális erőszak miatt, ahonnan még feltételesen sem engedhető szabadlábra. Az ítéletet hallva A. Attila már megtalálta a hangját: olyan hangosan méltatlankodott, hogy az őt kísérő fegyőröknek kellett csitítgatniuk őt. Az ítélet így nem jogerős, másodfokon folytatódik.