Hogyan vált Horváth Csenge fiatal lányból édesanyává? – Egy szerencsés véletlennek köszönhető az egész

Horváth Csenge és férje a napokban köszöntötték első gyermeküket, aki a gyönyörű Jana nevet kapta. A 23 éves modell terhessége hónapokig tartotta lázban az országot, most megmutatjuk, hogyan vált tinilányból édesanyává a gyönyörű sztár.
Fésűs Nelly lánya gyermekkora óta rivaldafényben él, ám az évek során valahogy elfelejtettük, hogy Csenge már nem az a kicsi lány, akit megismertünk, hanem egy felnőtt nő.
Horváth Csenge 2003. január 1-én született Budapesten, Fésűs Nelly színésznő és Horváth László táncművész, koreográfus lányaként. Egészen kicsi volt még, amikor a szülei elváltak, ezért a szakítás nem viselte meg Csengét, édesapjával továbbra is szoros kapcsolatban maradt. Édesanyja gyakran megmutatta őt a nyilvánosságnak, előfordult, hogy a televíziós szereplései során is magával vitte.
Horváth Csenge szüleinek válása után a pótapa szerepét Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos vette át, akinek köszönhetően a modell és mostani párja megismerkedtek egymással.
Fésűs Nelly gyermeke mindig is igyekezett a színfalak mögött tartani magánéletét. Férje, Barabás Ottó előtt volt egy öt évig tartó kapcsolata egy profi táncossal, akivel végül zátonyra futott a kapcsolatuk. Ezzel egyidőben felröppent a hír, miszerint újra rátalált a szerelem, KKevin rapper személyében, ám mint később kiderült, csak baráti kapcsolatot ápoltak egymással. 2025 júniusában Horváth Csenge Michele Morrone oldalán jelent meg a HELL Energy reklámjában, ám kapcsolatuk szigorúan szakmai maradt, csupán munkatársként tekintettek egymásra.
Nem sokkal később kiderült, hogy Horváth Csenge új párja mellett találta meg a boldogságot. Kettejük szerelmének kerítője pedig nem más volt, mint Vajtó Lajos.
A fiatal modell egy meghívásnak köszönhetően utazott Erdélybe a családjával, ahol életre szóló szerelmet talált!
Annyira véletlenszerű volt az egész, annyira sorsszerű, hogy erre én magyarázatot nem tudok adni. Mert végül ebből lett egy férjem, és mindjárt egy gyerekem is. Annyira tetszett az, ahogy a barátaival bánik és a keresztgyerekeivel törődik, hogy ezzel teljesen levett a lábamról
– mesélte korábban Csenge.
A szerelmesek kapcsolata rövid időn belül komollyá vált, 2025 decemberében bejelentették, hogy Csenge babát vár! Az események azonban csak itt kezdtek igazán felgyorsulni, az erdélyi üzletember és a modell ugyanis idén februárban eljegyezték egymást. Horváth Csenge párja álomszép eljegyzési gyűrűvel lepte meg kedvesét. A Tiffany stílusú ékszer ára a szakértők szerint 1,2 millió forinttól egészen 12-15 millió forintig terjedhet.
Horváth Csenge és Barabás Ottó továbbra sem szerették volna bevonni a nagyközönséget kapcsolatukba, ám a modell annyit elárult, hogy az esküvő szűk körben zajlott, csupán a jegyespár és két tanú volt jelen. A későbbiekben szeretnének egy nagy lagzival megünnepelni szerelmüket, az időpontról azonban még nem döntöttek.
Csak a családdal, barátokkal szeretnénk megosztani az örömünket. Szerintem ennyi az, amire mindketten vágyunk Ottóval. De ez még odébb van. Ezt nyilván nem nagy pocakkal szeretném, de a polgári esküvőnk szervezése már folyamatban van. Szóval hamarosan lesz egy szűk családi szertartás, így néhány hét múlva férjhez megyek
– nyilatkozta Csenge az esküvő előtt.
Horváth Csenge kislányát május 18-ra várták, a kis Jana azonban néhány nap késéssel érkezett meg a családba a sajtóban szárnyra kapott pletykák szerint. A modell és családja hivatalosan ezidáig nem erősítette meg, hogy Csenge anyává vált. Férjével viszont korábban már elárultak, hogy gyermekük tervezett baba volt, és a kezdeti félelmet hamar felváltotta az önfeledt boldogság:
Először mindketten sokkot kaptunk az eredmény láttán. Kellett egy nap gondolkodási idő, mert bár azt rögtön tudtam, hogy együtt tervezzük az életünket, és hogy senki mással nem vágnék bele a családalapításba, csakis Ottóval, de nyilván azért végig kellett gondolni, hogy készen állunk-e rá. A kezdeti sokkot hamar felváltotta az öröm. Életemben nem voltam még ilyen boldog.
A kismama és újdonsült férje egy gyönyörű és egészséges kislányt köszönthetett a családban. A fiatal édesanya egy budapesti magánkórházban hozta világra gyermekét. Horváth Csenge és párja azt szerették volna, ha a szülés közben minden a lehető legnyugodtabb és legbiztonságosabb körülmények között zajlik. A szerelmesek által választott csomag ára meghaladja a 1,5 millió forintot, valamint több kényelmi szolgáltatást tartalmaz, többek között a terhesgondozás során felmerülő vizsgálatokat, szoptatási tanácsadást, gyógytornát, és pszichológiai ellátást is. Horváth Csenge és boldogsága jelenleg nem ismer határokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.