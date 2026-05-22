Hogyan vált Horváth Csenge fiatal lányból édesanyává? – Egy szerencsés véletlennek köszönhető az egész

Horváth Csenge és férje a napokban köszöntötték első gyermeküket, aki a gyönyörű Jana nevet kapta. A 23 éves modell terhessége hónapokig tartotta lázban az országot, most megmutatjuk, hogyan vált tinilányból édesanyává a gyönyörű sztár.

Horváth Csenge hatalmas anyai örömöket él meg (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Horváth Csenge férjét egy véletlennek köszönhetően ismerte meg

Fésűs Nelly lánya gyermekkora óta rivaldafényben él, ám az évek során valahogy elfelejtettük, hogy Csenge már nem az a kicsi lány, akit megismertünk, hanem egy felnőtt nő.

Horváth Csenge 2003. január 1-én született Budapesten, Fésűs Nelly színésznő és Horváth László táncművész, koreográfus lányaként. Egészen kicsi volt még, amikor a szülei elváltak, ezért a szakítás nem viselte meg Csengét, édesapjával továbbra is szoros kapcsolatban maradt. Édesanyja gyakran megmutatta őt a nyilvánosságnak, előfordult, hogy a televíziós szereplései során is magával vitte.

Horváth Csenge szüleinek válása után a pótapa szerepét Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos vette át, akinek köszönhetően a modell és mostani párja megismerkedtek egymással.

Fésűs Nelly gyermeke mindig is igyekezett a színfalak mögött tartani magánéletét. Férje, Barabás Ottó előtt volt egy öt évig tartó kapcsolata egy profi táncossal, akivel végül zátonyra futott a kapcsolatuk. Ezzel egyidőben felröppent a hír, miszerint újra rátalált a szerelem, KKevin rapper személyében, ám mint később kiderült, csak baráti kapcsolatot ápoltak egymással. 2025 júniusában Horváth Csenge Michele Morrone oldalán jelent meg a HELL Energy reklámjában, ám kapcsolatuk szigorúan szakmai maradt, csupán munkatársként tekintettek egymásra.

Nem sokkal később kiderült, hogy Horváth Csenge új párja mellett találta meg a boldogságot. Kettejük szerelmének kerítője pedig nem más volt, mint Vajtó Lajos.

Horváth Csenge családjával utazott Erdélybe, mikor megismerte párját (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge és férje egy utazáson találkoztak

A fiatal modell egy meghívásnak köszönhetően utazott Erdélybe a családjával, ahol életre szóló szerelmet talált!

Annyira véletlenszerű volt az egész, annyira sorsszerű, hogy erre én magyarázatot nem tudok adni. Mert végül ebből lett egy férjem, és mindjárt egy gyerekem is. Annyira tetszett az, ahogy a barátaival bánik és a keresztgyerekeivel törődik, hogy ezzel teljesen levett a lábamról

– mesélte korábban Csenge.