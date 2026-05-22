Mérési eredményeket tettek közzé a tiszaújvárosi robbanás után

Mérési eredményeket osztottak meg a tiszaújvárosi robbanás után. A tragédia - amelyben egy kétgyermekes édesapa életét vesztette és többen megsérültek -, péntek reggel történt, a tiszaújvárosi MOL üzemben.

Tiszaújvárosi robbanás: ezt mérték a levegőben

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi telephelyén történt tűzesettel kapcsolatosan a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi mobil laboratórium az Olefin-1 üzem területén gázkoncentráció-méréseket végzett a beavatkozó állomány, illetve a lakosságvédelmi intézkedések meghatározása érdekében. A levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok

- írta közleményében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amelyet a BOON vett észre.