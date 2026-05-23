Tiszaújvárosi robbanás: „A gyerekek csillapíthatatlanul sírtak” – megszólalt az özvegy

Dóra és Ádám két gyönyörű gyermekével egy idilli családot alkotott, ám pénteken (május 22.) az egész életük megváltozott. Hatalmas robbanás rázta meg Tiszaújvárost, ugyanis a helyi MOL Petrokémiai üzem egy része felrobbant. A detonációban életét vesztette a 37 éves családapa. A Borsnak exkluzív interjút adott az özvegye, aki elmondta, hogyan értesült a tragédiáról. A tiszaújvárosi robbanás részleteit a hatóság még vizsgálja.
Ő egy szent volt!
– kezdte könnyekkel küszködve lapunknak B. G. Dóra. A fiatal édesanyát a férfi szülei házában értük el, ahol a gyerekekkel és a nagyszülőkkel együtt gyászolt. Elmesélte, hogyan tudta meg, hogy szerelme meghalt.
Ádámnak aznap dolgoznia kellett. Reggel ment be a munkahelyére, már egy hónapja leállás volt náluk. Minden nap 12 órázott hat napot és egyet volt otthon. Ő bement reggel, én pedig elvittem a gyerekeket erre a gyereknapra, de amikor már hallottuk a szirénákat, már tudtuk, hogy baj van. Próbáltam hívni, de már nem értem el. Nagyjából 11 óra körül jött a hír, a vezetőség hívott. Bemutatkoztak és elmondták, hogy sajnálják, hogy ezt kell közölniük, de a férjem elhunyt
– csuklott el az özvegy hangja. Majd közölte, ő elsőnek el se tudta hinni, hogy mi történt, személyesen kellett hallania.
Nem tudtam elhinni, be kellett mennem. Egy diplomás, nagyon jó szakember volt, műszakvezetőnek akarták előléptetni, így biztos, hogy nem ő hibázott! Nagyon okos, intelligens, jószívű ember volt… Most azt az információt kaptam, hogy a testét a megyei kórházba vitték, még nem nézhettük meg őt. A rendőrség még nem keresett, így mást nem tudunk.
Dórának az egyik legnehezebb feladata az volt, hogy elmondja a két gyönyörű gyermeküknek, hogy az édesapjuk többet nem tér haza.
"A gyerekeknek elmondtam már, ők egy órán át csillapíthatatlanul sírtak. Pszichológussal is beszéltünk, hogy segítsen feldolgozni nekik. A kicsi most töltötte az 5-öt, míg a nagy 7 éves. Valamikor hintázni akarnak és mondják, hogy „meghalt apa”, én pedig nem tudok mit mondani… Próbálom a pszichológusokat követni, az ő tanácsaikat. Az ő szülei, az enyémek, a négy testvére és a gyerekek, mindenki teljesen ki van készülve. Ádám egy nagyon jó ember volt, egy szent. Mi egymás mellett nőttünk fel, szomszédok voltunk. 9 éve voltunk házasok, most lett volna a házassági évfordulónk. Most töltötte volna be a 37-et. Már megvolt a születésnapi ajándéka is. Most akarta átadni neki a család. Nem tudjuk hogyan tovább, ezt nem lehet feldolgozni "– zárta.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, péntek reggel 8 óra 47 perckor történt a robbanás a MOL üzemben. A detonációnak több sérültje is van, Ádám életét vesztette, míg több kollégáját kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban.
Robbanás történt május 22-én a tiszaújvárosi Mol üzemében. Pénteken délelőtt öt könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. A kórházba szállítottak ellátása jelenleg is folyamatban van. 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek
– tájékoztatott a vármegyei kórház a tiszaújvárosi robbanás hozzájuk szállított sérültjeiről.
