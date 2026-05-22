Friss bejelentések érkeztek: ez okozta a tiszaújvárosi robbanást

Robbanás történt péntek reggel a tiszaújvárosi MOL üzemben. A robbanásnak halálos áldozata is van, több sérültet pedig kórházba szállítottak: közülük egy személy életveszélyes állapotban van. Információink szerint az áldozat egy fiatal édesapa. A helyszínen a robbanást követően azonnal megkezdődtek a mentési és helyreállítási munkálatok. A legfrissebb részletekről sajtótájékoztatót tartottak a helyszínen.
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója ekkor elmondta, egy csővezetékben berobbant szénhidrogén okozta a balesetet. Hernádi Zsolt hozzátette, az üzem nem állt működés alatt, karbantartás folyt rajta. Hangsúlyozta: üzemi baleset történt, semmilyen külső behatásnak nem találták jelét. Mint mondta, egy ember meghalt, kilenc pedig megsérült.
A baleset után az első, amit azonnal el kellett kezdeni, az a tűzoltás és a sebesültek ellátása, amit Hernádi Zsolt szerint három percre rá el is kezdtek. A protokoll szerint leállt a munka. Az igazgató a Mol-csoport egész nevében őszinte részvétet kívánt a hozzátartozóknak. A Mol a kormány szakértőivel közösen közösen fogja vizsgálni az ügyet és vonja le a következményeket - írja a Magyar Nemzet.
A sajtótájékoztatón Kapitány István energiaügyi miniszter is felszólalt, aki először a kormány nevében részvétét fejezte ki az elhunyt dolgozó családtagjainak és a segítségéről biztosítsa őket. Leszögezte, a segítség valóban három percen belül megérkezett, a személyzet azonnal elkezdte mérni levegőszennyezettséget és kórházba szállították a sérülteket – egyikük súlyos égési sérüléseket szenvedett az arcán, őt helikopterrel szállították el.
A miniszter azt ígérte, a Mol emberei mellett a minisztérium képviselői is részt fognak benne venni vizsgálatban, és annak eredményéről tájékoztatni fogják a lakosságot. Hangsúlyozta azt is, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyagellátására, az üzemet pedig fokozatosan, rendezetten lehet majd újra munkába visszaállítani eredeti állapotába.
Kapitány István újságírói kérdésre elárulta, információi szerint már senki nincs életveszélyben.
