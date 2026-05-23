Angelina Jolie új filmjében élete legrosszabb pillanatait élte újra

Angelina Jolie legújabb filmje, az Öltések (Couture) megkapta első nyilvános előzetesét. A francia divatvilágban játszódó történet egy rendkívül személyes témát feszeget, mely Angelina Jolie életében is fontos szerepet játszott. Már az előzetesből is látható, hogy ez lehet a színésznő eddigi legérzelmesebb alakítása.
A Couture Alice Winocour rendezésében készült, melyben Angelina Jolie Maxine szerepét alakítja. Maxine egy amerikai filmrendező, aki a Párizsi Divathétre utazik, hogy leforgassa a filmet, ami megnyitja a Divathét eseménysorozatát. Közben megismerkedik a francia szépfiú Louis Garrel által alakított Antonnal, majd egy lesújtó diagnózist kap. Mellrákot diagnosztizálnak nála, orvosa pedig azt tanácsolja, egy időre vonuljon vissza a munkából, de ez nem olyan egyszerű, amikor az ember egy forgatás kellős közepén van, ráadásul a divatvilág legnagyobb eseményén.
Angelina Jolie édesanyja, Marcheline Bertrand, nagymamája és nagynénje is a gyilkos kórban vesztette életét, ezért a színésznő bevállalta a kettős melleltávolítást, melyről a New York Times 2013-as cikkében ő maga számolt be kendőzetlenül. A családi és személyes érintettség miatt így különösen nagy kihívás lehetett számára Maxine karakterének megformálása, aki mindenen keresztülmegy a filmben, amin Jolie-nak a való életben is keresztül kellett mennie.
A téma érzékenysége ellenére Angelina Jolie örömmel vállalta a szerepet, az előzetesből kiindulva Alice Winocour pedig egy igazán nagyszabású, mind témájában, mind látványvilágában lenyűgöző filmet készített. A rendező elérte azt is, hogy a filmtörténet során először beengedjenek egy filmstábot forgatni a Chanel párizsi szalonjának legbelsőbb szobáiba, ahol személyesen beszélgethettek a varrónőkkel és olyan dolgoknak lehettek szemtanúi, amiknek csak kevesen. Winocour és Jolie is egyetértettek abban, hogy a divat világát ezúttal a nők és a valódi munkásosztály szemszögéből szerették volna bemutatni, nem a csillogó show és az ünnepelt férfi művészeti vezetők oldaláról, ahogy tette ezt már sok más film korábban.
A rövid előzetesben is már látható az az érzékeny alakítás, melyre Angelina Jolie-tól a film egészében számíthatunk, pedig korábban is akadtak már szívszorító filmes pillanati, például a szintén divatvilágban játszódó Kifutó a semmibe, melyben Gia Carangi fotómodellt alakította hibátlanul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.