Angelina Jolie új filmjében élete legrosszabb pillanatait élte újra

Angelina Jolie legújabb filmje, az Öltések (Couture) megkapta első nyilvános előzetesét. A francia divatvilágban játszódó történet egy rendkívül személyes témát feszeget, mely Angelina Jolie életében is fontos szerepet játszott. Már az előzetesből is látható, hogy ez lehet a színésznő eddigi legérzelmesebb alakítása.

Angelina Jolie új filmjétől szem nem marad szárazon (Fotó: YouTube)

Angelina Jolie új filmje nem kíméli a lelket

A Couture Alice Winocour rendezésében készült, melyben Angelina Jolie Maxine szerepét alakítja. Maxine egy amerikai filmrendező, aki a Párizsi Divathétre utazik, hogy leforgassa a filmet, ami megnyitja a Divathét eseménysorozatát. Közben megismerkedik a francia szépfiú Louis Garrel által alakított Antonnal, majd egy lesújtó diagnózist kap. Mellrákot diagnosztizálnak nála, orvosa pedig azt tanácsolja, egy időre vonuljon vissza a munkából, de ez nem olyan egyszerű, amikor az ember egy forgatás kellős közepén van, ráadásul a divatvilág legnagyobb eseményén.

Angelina Jolie édesanyja, Marcheline Bertrand, nagymamája és nagynénje is a gyilkos kórban vesztette életét, ezért a színésznő bevállalta a kettős melleltávolítást, melyről a New York Times 2013-as cikkében ő maga számolt be kendőzetlenül. A családi és személyes érintettség miatt így különösen nagy kihívás lehetett számára Maxine karakterének megformálása, aki mindenen keresztülmegy a filmben, amin Jolie-nak a való életben is keresztül kellett mennie.

Angelina Jolie édesanyja, Marcheline Bertrand csupán 56 éves volt, amikor elvitte őt a gyilkos kór (Fotó: Charbonneau / BEImages)

Couture: a divat világa új nézőpontból

A téma érzékenysége ellenére Angelina Jolie örömmel vállalta a szerepet, az előzetesből kiindulva Alice Winocour pedig egy igazán nagyszabású, mind témájában, mind látványvilágában lenyűgöző filmet készített. A rendező elérte azt is, hogy a filmtörténet során először beengedjenek egy filmstábot forgatni a Chanel párizsi szalonjának legbelsőbb szobáiba, ahol személyesen beszélgethettek a varrónőkkel és olyan dolgoknak lehettek szemtanúi, amiknek csak kevesen. Winocour és Jolie is egyetértettek abban, hogy a divat világát ezúttal a nők és a valódi munkásosztály szemszögéből szerették volna bemutatni, nem a csillogó show és az ünnepelt férfi művészeti vezetők oldaláról, ahogy tette ezt már sok más film korábban.