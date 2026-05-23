Zsigmond Angi lebukott! Máris bepasizott? Erre a férfire cserélhette le Mészáros Bendét – Fotó

Zsigmond Angi influenszer, aki korábban Mészáros Bende barátnőjeként vált a közönség egyik kedvencévé, most újra a figyelem középpontjába került. Miután viharos gyorsasággal véget ért a kapcsolata korábbi szerelmével, a rajongók árgus szemekkel figyelték minden lépését. Úgy tűnik, nem kellett sokáig várni az új szerelemre, ugyanis a fiatal híresség egy rendkívül beszédes, ölelkezős pillanatot osztott meg a közösségi oldalán. A felvételen egy tetovált férfikéz szorítja át a vállát, ami azonnal elindította a megállíthatatlan pletykaáradatot az internetes fórumokon.

Mészáros Bende exe, Zsigmond Angi máris új pasi oldalán jelent meg (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi nem bírta tovább titkolni a boldogságát?

A komoly követőtáborral rendelkező influenszer eddig próbálta óvni a magánéletét a szakítás óta, ám a legfrissebb Instagram-története mindent megváltoztatott. A fotón jól látható, amint egy kigyúrt, tetovált kar fonódik a nyaka köré, miközben a férfi kezében egy markáns feszület lóg. Angi kifejezéstelen, mégis magabiztos tekintettel néz a kamerába, ami a követők szerint egyértelmű üzenet a külvilágnak: van valaki, aki megvédi őt. A kommentelők azonnal nyomozásba kezdtek, hogy kiderítsék, ki lehet a titokzatos idegen, aki ilyen gyorsan elrabolta a híresség szívét.

Rejtélyes tetoválás és luxusékszer: ki a titokzatos új hódító?

A sasszemű rajongók azonnal darabjaira szedték a felvételt, és a legkisebb részleteket is megvizsgálták. A férfi alkarján látható monumentális, fekete tetoválás könnyen felismerhető, így sokak szerint csak idő kérdése, hogy a netezők azonosítsák a tulajdonosát. Emellett a kézben tartott ezüstszínű keresztes nyaklánc is elég maszkulin és figyelemfelkeltő darab ahhoz, hogy közelebbi nyomra vezessen. Az online közösség szerint az új lovag nem a megszokott celebvilágból érkezhetett, hanem egy igazi, karakteres „rosszfiú”, aki teljesen más, mint Angi korábbi partnere.

Zsigmond Angéla bepasizott? (Fotó: Zsigmond Angi Instagram)

Mészáros Bende már csak a történelem része

Bár sokan reménykedtek benne, hogy a korábbi álompár egyszer még tiszta lapot kezd, ez a fotó végleg eloszlatta az illúziókat. A Mészáros Bendével való szakítása után Angi a saját lelki békéjére fókuszált. Ez a friss felvétel viszont azt jelzi, hogy a múlt sebei már teljesen beforrtak, és készen áll a mindent elsöprő, új szerelemre. A kérdés már csak az, hogy mikor állnak ki a nyilvánosság elé, és mikor vállalják fel hivatalosan is kapcsolatukat a kamerák előtt.