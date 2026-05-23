Ezt látnod kell! Demi Moore ismét sokkolta a Cannes-i Filmfesztivált: lehengerlő fotókon a 63 éves színésznő!

Már csak kettő nap maradt hátra, hogy a hollywoodi sztárok kellőképpen megünnepeljék a filmeket. Ám a jó hangulat még a Cannes-i Filmfesztivál utolsó napjai a tetőfokára hág, melyről az a Demi Moore is gondoskodott, aki ezúttal gyönyörű dresszével szolgáltat beszédtémát a világsajtónak.

A Cannes-i Filmfesztivál 2026-ban is rengeteg meglepetést tartogat: a 10. napon például Demi Moore kék ruhájától ájult el mindenki (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Demi Moore ismét felperzselte a Cannes-i Filmfesztivál vörös szőnyegét

A betegeskedő Bruce Willis exfelesége múlt héten gondoskodott arról, hogy az egész világ megtudja, elkezdődött a Cannes-i Filmfesztivál. Az ünnepi mozimaraton nyitónapján viszont nemcsak a filmek iránti érdeklődés, hanem a színésznő iránti aggodalom is a tetőfokára hágott, hiszen a Demi Moore-filmek szerelmesei szinte alig ismert rá kedvencükre, aki a nyitóceremónia előtti bevonuláson készült képek tanúsága szerint még több kilótól szabadult meg.

A 63 éves színésznő idén már több alkalommal is sokkolta a közönséget külsejével, a milánói divathéten pedig erre még azzal is rá tudott kontrázni, hogy egy igen rövidre vágott, új frizurát, úgynevezett bob cutot is villantott. Azonban most senki sem tud egy rossz szót sem szólni A szer, a Ghost és a Sztirptíz sztárjára, hiszen Demi Moore-on ezúttal minden annyira tökéletes volt, hogy a szavunk elállt tőle. Fekete tincsei, extravagáns nyaklánckölteménye a cannes-i csillagos éjszakát, kék dressze pedig a közeli tenger szépségét idézte, Moore utánozhatatlan mosolya pedig csak megkoronázta az összképet.