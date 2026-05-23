Nyári divatbakit elkövető nő nagy kalapban és sárga bikiniben.

Az 5 leggyakoribb divatbaki, amit minden nyáron elkövetsz – Ennyi is elég a nőies megjelenéshez

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 14:15
Biztosak vagyunk benne, hogy a te szekrényedben is ott lapul néhány kedvenc nyári darab, amitől nincs szíved megválni. Idővel azonban érdemes újragondolni, hogyan viseled ezeket a ruhákat és kiegészítőket, illetve hogy mivel párosítod őket. Cikkünkben ezért most összeszedtük a legnagyobb nyári divatbakikat. Te melyiket követed el rendszeresen?
Lévaffy Luna
Biztosan van egy-két kedvenc magassarkúd, napszemüveged vagy laza ruhád, ami minden nyáron előkerül a gardrób mélyéről. Azonban nem árt tisztában lenned azzal, hogy mi divatos, illetve mi irtó ciki. Ugye te sem akarod, hogy ujjal mutogassanak rád? Akkor ezeket a divatbakikat örökre vésd az eszedbe!

Nyári divatbakikat elkerülő nő, stílusos sapkában ül a parton.
Figyelj, mert most összegyűjtöttük a legnagyobb nyári divatbakikat!
Fotó: Shutterstock
  • Ezt a listát vésd jól az eszedbe!
  • Ha az alábbi divatbakikat elkerülöd, mindig divatos leszel.
  • A kánikulában sem árt megfontolt döntéseket hoznod az öltözködésed terén.

Nyári divatbakik, amik irtó cikivé teszik a megjelenésedet

Mindannyian imádjuk a nyarat, hiszen frissítő italokat szürcsölhetünk a medence vagy a Balaton partján, miközben gyönyörű színre tehetünk szert. Sőt, ebben az évszakban nem igazán kell bajlódnunk az öltözködéssel sem, hiszen elég felkapnunk egy lenge ruhát egy szandállal, és már indulhatunk is. Bár a megfelelő szett összeállítása pofonegyszerűnek tűnik, vannak olyan divatbakik, amelyek irtó cikivé teszik a megjelenésünket. Ezért, ha nem akarod, hogy az utcán összesúgjanak a hátad mögött, az alábbi stílustippeket fogadd meg!

Flip-flop papucsok bármilyen szettel

Jól tudjuk, hogy a meleg beköszöntével előkerülnek a jól ismert flip-flop papucsok, amelyekbe elég csak belebújni, miközben kellemesen szellőzhet bennük a lábunk. Azonban közel sem illenek minden ruhához – ahogyan azt sokan gondolják –, sőt egy elegánsabb szettel kifejezetten igénytelenül mutatnak. Ezért helyettük inkább kapj magadra egy divatos szandált vagy magassarkút.

Extrán magassarkú cipő

Tisztában vagyunk azzal, hogy a nyár legkedveltebb cipői a magassarkú lábbelik, viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyet viselsz. Ugyanis a túl magas változatok iszonyatosan kellemetlenek, és sétálni sem egyszerű bennük. Ugye te sem akarsz egy totyogó pingvinre hajazni? Akkor dönts megfelelő méretű sarok mellett.

Nagyon áttetsző ruhadarab

A nyár valóban a szabadságról szól, azonban öltözködés közben nem mindig tűnik fel, hogy mennyire átlátszó egy-egy ruhadarab. Hiszen vannak olyan felsők és alsók, amelyek láttán a gyalogosok irulnak-pirulnak majd. Ugye te sem szeretnél például strandra való nadrágban flangálni az utcán, mint az alábbi képen látható nő?

Sportos napszemüveg elegáns ruhához

A sportos napszemüvegek most nagyon divatosak, de nem passzolnak minden szetthez. Bár nagyszerű lépést tartani a trendekkel, nagy hiba, ha megfeledkezel a klasszikus stílusokról, amelyek szintén nagyszerűen fel tudják dobni a megjelenésedet.

Leggings nadrágként

Bár ez a divatbaki nem igényel különösebb magyarázatot, ennek ellenére még mindig rengetegen hordják a leggingset nadrágként. Hacsak nem edzőteremről van szó, elképesztően igénytelenül néz ki rövid felsővel, különösen, ha még átlátszó is. A szóban forgó ruhadarab ugyanis még mindig nem nadrág, és soha nem is lesz az!

Ha szeretnéd elkerülni a ciki ruhadarabokat, nézd meg az alábbi videót:

