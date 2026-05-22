Robbanás a MOL tiszaújvárosi telepén: több ember is életét vesztette

Nemrég érkezett a hír, hogy meg nem erősített információk szerint többen is életüket vesztették a a tiszaújvárosi iparterületen, a MOL Petrolkémia Zrt. területén történt robbanásban, valamint sokan megsérültek - tudta meg a BOON.
A robbanás péntek délelőtt történt, a MOL tiszaújvárosi üzemében, a tűz oltása jelenleg is folyamatban van.
Az Országos Mentőszolgálat a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott, a sérültek ellátása folyamatban van
- tájékoztatta a BOON-t az Országos Mentőszolgálat.
Több egységgel vonultak a helyszínre a tűzoltók pénteken a tiszaújvárosi iparterületen történt robbanás után, ahol az előzetes információk szerint egy pirogáz-benzin vezeték gyulladt ki a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján a környező lakosság nincs veszélyben - jelentette be a Tiszaújvárosi Krónika.
Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek azt is elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.
