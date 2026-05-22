Robbanás a MOL tiszaújvárosi telepén: több ember is életét vesztette

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 10:08 / FRISSÍTÉS: 2026. május 22. 10:30
A robbanás okozta tűz oltása jelenleg is folyamatban van.

Nemrég érkezett a hír, hogy meg nem erősített információk szerint többen is életüket vesztették a a tiszaújvárosi iparterületen, a MOL Petrolkémia Zrt. területén történt robbanásban, valamint sokan megsérültek - tudta meg a BOON. 

Fotó: Facebook

Több halálos áldozata is van a tiszaújvárosi robbanásnak

A robbanás péntek délelőtt történt, a MOL tiszaújvárosi üzemében, a tűz oltása jelenleg is folyamatban van.

Az Országos Mentőszolgálat a tömeges baleseti protokollnak megfelelően számos mentőegységet, köztük három mentőhelikoptert is a helyszínre riasztott, a sérültek ellátása folyamatban van

- tájékoztatta a BOON-t az Országos Mentőszolgálat.
 

Több egységgel vonultak a helyszínre a tűzoltók pénteken a tiszaújvárosi iparterületen történt robbanás után, ahol az előzetes információk szerint egy pirogáz-benzin vezeték gyulladt ki a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján a környező lakosság nincs veszélyben - jelentette be a Tiszaújvárosi Krónika.

Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek azt is elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
