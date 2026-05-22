Szívszorító hírre ébredtünk: váratlanul elhunyt a legendás autóversenyző

Elhunyt a sikers NASCAR-pilóta, Kyle Busch. Halálhírét csapata, a Richard Childress Racing jelentette be. Busch mindössze 41 éves volt.

Elhunyt a NASCAR-pilóta, Kyle Busch (Fotó: AFP)

Tegnap még kezelés alatt állt a NASCAR-pilóta

Mint korábban beszámoltunk róla, Busch kórházba kerülését tegnap jelentették be, akkor „súlyos betegségre” hivatkoztak. Egy közleményben azt írták, hogy kezelés alatt áll, ezért a hétvégi programokon nem tud részt venni.

A Busch család, a Richard Childress Racing minden tagja és az egész NASCAR nevében lesújtva jelentjük be Kyle Busch hirtelen és tragikus halálát

– állt az újabb közleményben.

Hozzátették: Busch leendő Hírességek Csarnoka-tag volt, valamint generációjának egyik ritka tehetsége. Kiemelték, hogy több mint két évtizedes karrierje során rekordokat állított fel az országos sorozatgyőzelmek terén, és bajnoki címeket nyert a NASCAR legmagasabb szintjén.

Gondolataink Samantha, Brexton és Lennix, Kyle és Samantha szülei, Kurt és Kyle egész családja, Richard és Judy Childress, a Richard Childress Racing minden tagja, csapattársai, barátai és rajongóival vannak. A NASCAR ma túl korán veszítette el a sportág egyik óriását.

A közleményben azt is írták, hogy kérik a család magánéletének tiszteletben tartását, a halál okát pedig nem hozták nyilvánosságra.

Busch generációja egyik legkiemelkedőbb pilótája volt: 63 Cup Series-futamot, 102 Xfinity Series-futamot és 69 Craftsman Truck Series-versenyt nyert meg pályafutása során. Utolsó győzelmét halála előtt csupán egy héttel aratta, amikor május 15-én megnyerte az EcoSave 200-at, négy napja pedig még a NASCAR All-Star Race-en is részt vett. (TMZ)

