Szívszorító hírre ébredtünk: váratlanul elhunyt a legendás autóversenyző

Elhunyt a sikers NASCAR-pilóta, Kyle Busch. Halálhírét csapata, a Richard Childress Racing jelentette be. Busch mindössze 41 éves volt.
Mint korábban beszámoltunk róla, Busch kórházba kerülését tegnap jelentették be, akkor „súlyos betegségre” hivatkoztak. Egy közleményben azt írták, hogy kezelés alatt áll, ezért a hétvégi programokon nem tud részt venni.
A Busch család, a Richard Childress Racing minden tagja és az egész NASCAR nevében lesújtva jelentjük be Kyle Busch hirtelen és tragikus halálát
– állt az újabb közleményben.
Hozzátették: Busch leendő Hírességek Csarnoka-tag volt, valamint generációjának egyik ritka tehetsége. Kiemelték, hogy több mint két évtizedes karrierje során rekordokat állított fel az országos sorozatgyőzelmek terén, és bajnoki címeket nyert a NASCAR legmagasabb szintjén.
Gondolataink Samantha, Brexton és Lennix, Kyle és Samantha szülei, Kurt és Kyle egész családja, Richard és Judy Childress, a Richard Childress Racing minden tagja, csapattársai, barátai és rajongóival vannak. A NASCAR ma túl korán veszítette el a sportág egyik óriását.
A közleményben azt is írták, hogy kérik a család magánéletének tiszteletben tartását, a halál okát pedig nem hozták nyilvánosságra.
Busch generációja egyik legkiemelkedőbb pilótája volt: 63 Cup Series-futamot, 102 Xfinity Series-futamot és 69 Craftsman Truck Series-versenyt nyert meg pályafutása során. Utolsó győzelmét halála előtt csupán egy héttel aratta, amikor május 15-én megnyerte az EcoSave 200-at, négy napja pedig még a NASCAR All-Star Race-en is részt vett. (TMZ)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.