Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Dezső névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt Novák Katalin egykori kabinetfőnöke: Balog Zoltán járta ki K. Endre kegyelmét

kegyelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 13:57 / FRISSÍTÉS: 2026. május 23. 14:01
balog zoltánschanda tamásnovák katalin
Új részleteket árult el a kegyelmi ügyről Novák Katalin korábbi kabinetfőnöke. Schanda Tamás azt állítja, sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta, hogy K. Endrének kegyelmet adjon a köztársasági elnök.

Megszólalt a kegyelmi ügy kapcsán Schanda Tamás, Novák Katalin korábbi kabinetfőnöke. A volt tisztviselő szerint Balog Zoltán református püspök azért lobbizott, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, mert szerinte ártatlanul ítélték el. Schanda úgy véli, az ügyet alaposabban kellett volna mérlegelni, ugyanakkor a pápalátogatás miatt nagy időnyomás nehezedett a döntéshozókra – írja az Index

NAG13273
Novák Katalin - Fotó: Nagy Gábor

A volt kabinetfőnök kijelentette: 

sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének.

„A nyilvánosságra került feljegyzést ma már mindenki olvashatja – így én is beszélhetek róla –, szerintem az egyértelmű. A feladatom az volt, hogy amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat” – mondta a 24.hu-nak Schanda Tamás.

Az egykori tisztviselő szerint hiba volt elfogadni Balog Zoltán javaslatait, ugyanakkor a 2023-as pápalátogatás miatt nagy volt az időnyomás, ezért úgy véli, alaposabban kellett volna megvizsgálni az ügyet. Azt mondta, Novák Katalin abban a hitben döntött a kegyelemről, hogy K. Endre nem bántalmazott gyermekeket.

Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott.

A volt kabinetfőnök hangsúlyozta: az egykori államfő hibázott, vállalta a felelősséget, lemondott és bocsánatot kért az áldozatoktól. Hozzátette, reméli, a közvélemény nemcsak a kegyelmi ügyre, hanem Novák Katalin korábbi munkájára is emlékezni fog.

Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken nyilvánosságra hozták a Sándor-palota honlapján a KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés hivatalos iratait. Ennek előzménye: Magyar Péter miniszterelnök kedden ismertette a kegyelmi ügynek azokat az aktáit, amelyek az Igazságügyi Minisztériumnál voltak. Beszámolt róla, hogy a kegyelmi ügyek nem nyilvánosak, de most azért tesznek kivételt, mert az érintett, K. Endre könyvet írt a saját történetéből, és ezzel lényegében feloldotta a titoktartást. A kormányfő felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában lévő dokumentumokat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu