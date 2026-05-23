Megszólalt Novák Katalin egykori kabinetfőnöke: Balog Zoltán járta ki K. Endre kegyelmét

Megszólalt a kegyelmi ügy kapcsán Schanda Tamás, Novák Katalin korábbi kabinetfőnöke. A volt tisztviselő szerint Balog Zoltán református püspök azért lobbizott, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, mert szerinte ártatlanul ítélték el. Schanda úgy véli, az ügyet alaposabban kellett volna mérlegelni, ugyanakkor a pápalátogatás miatt nagy időnyomás nehezedett a döntéshozókra – írja az Index.

Novák Katalin - Fotó: Nagy Gábor

A volt kabinetfőnök kijelentette:

sem ő, sem a kegyelmi ügyekkel foglalkozó részleg nem javasolta Novák Katalinnak, hogy kegyelmet adjon a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének.

„A nyilvánosságra került feljegyzést ma már mindenki olvashatja – így én is beszélhetek róla –, szerintem az egyértelmű. A feladatom az volt, hogy amikor a javaslatunkkal ellentétes tanácsadói vélemény is érkezik, akkor az elnök mérlegelési helyzetbe kerüljön, ezért készült két változat” – mondta a 24.hu-nak Schanda Tamás.

Az egykori tisztviselő szerint hiba volt elfogadni Balog Zoltán javaslatait, ugyanakkor a 2023-as pápalátogatás miatt nagy volt az időnyomás, ezért úgy véli, alaposabban kellett volna megvizsgálni az ügyet. Azt mondta, Novák Katalin abban a hitben döntött a kegyelemről, hogy K. Endre nem bántalmazott gyermekeket.

Biztos vagyok benne, jól ismerem Novák Katalint, hogy soha nem adott volna kegyelmet valakinek, akiről azt gondolja, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmazott.

A volt kabinetfőnök hangsúlyozta: az egykori államfő hibázott, vállalta a felelősséget, lemondott és bocsánatot kért az áldozatoktól. Hozzátette, reméli, a közvélemény nemcsak a kegyelmi ügyre, hanem Novák Katalin korábbi munkájára is emlékezni fog.

Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken nyilvánosságra hozták a Sándor-palota honlapján a KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés hivatalos iratait. Ennek előzménye: Magyar Péter miniszterelnök kedden ismertette a kegyelmi ügynek azokat az aktáit, amelyek az Igazságügyi Minisztériumnál voltak. Beszámolt róla, hogy a kegyelmi ügyek nem nyilvánosak, de most azért tesznek kivételt, mert az érintett, K. Endre könyvet írt a saját történetéből, és ezzel lényegében feloldotta a titoktartást. A kormányfő felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában lévő dokumentumokat.