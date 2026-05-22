„Egy csodás férj és egy csodálatos édesapa voltál!” - szívszorító sorokkal emlékezik a tiszaújvárosi robbanás áldozatának özvegye

Ahogy arról korábban már beszámoltunk pénteken reggel robbanás történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. A tragédiában egy kétgyermekes édesapa vesztette életét.
A tiszaújvárosi robbanásban meghalt kétgyerekes családapa felesége most a közösségi oldalán egy megindító posztban búcsúzott el a férjétől.
Egy csodás férj és egy csodálatos édesapa voltál! A mindent jelentetted nekünk. Mindig emlékezni fogunk rád és mindig te leszel a mindenünk, vigyázz magadra az angyaloknál, mindig hiányozni fogsz. Szeretlek mindig és örökre
- idézi az özvegy bejegyzését a Blikk.
A Tényeknek nyilatkozott az áldozat bátyja is. A férfi elárulta, hogy Ádámnak a detonáció pillanatában - péntek reggel - már nem is kellett volna az üzemben lennie. Mint kiderült, az áldozat éjszakás volt és csak egy barátja miatt nem indult még haza. A gyerekei várták otthon, de édesapjuk helyett csak egy telefonhívás érkezett azzal, hogy meghalt. A gyerekek még fel sem fogták, hogy édesapjuk soha nem tér haza.
Jobb embert soha nem ismertem és nem is fogok ismerni, mint az öcsém volt
- mondta a könnyeivel küszködve.
