„Egy csodás férj és egy csodálatos édesapa voltál!” - szívszorító sorokkal emlékezik a tiszaújvárosi robbanás áldozatának özvegye

Ahogy arról korábban már beszámoltunk pénteken reggel robbanás történt a tiszaújvárosi MOL üzemben. A tragédiában egy kétgyermekes édesapa vesztette életét.

A tiszaújvárosi robbanásban meghalt kétgyerekes családapa felesége most a közösségi oldalán egy megindító posztban búcsúzott el a férjétől.

Egy csodás férj és egy csodálatos édesapa voltál! A mindent jelentetted nekünk. Mindig emlékezni fogunk rád és mindig te leszel a mindenünk, vigyázz magadra az angyaloknál, mindig hiányozni fogsz. Szeretlek mindig és örökre

- idézi az özvegy bejegyzését a Blikk.