Szigorít a Ryanair: ha csomaggal utazol, erről tudnod kell

Fontos változások lépnek életbe idén novembertől az ír fapados légitársaság háza táján, amelyek gyökeresen megváltoztatják a repülőtéri ügyintézés menetét. A módosítás értelmében a Ryanair új poggyászszabályai szigorúbb időkorlátot szabnak a pultoknál: az eddigi 40 perc helyett a menetrend szerinti indulás előtt pontosan 60 perccel lezárják a poggyászfeladást és a repülőtéri utasfelvételt. A légitársaság döntése mögött a repülőtereken tapasztalható egyre hosszabb várakozási idő áll.
Az utóbbi időszakban ugyanis az európai határellenőrzési rendszerek szigorítása és a biometrikus adatgyűjtés bevezetése miatt hatalmas torlódások alakultak ki a biztonsági ellenőrzéseknél és a zsilipkapuknál. A cég statisztikái szerint az utasok mintegy 20 százaléka ad fel nagyobb bőröndöt a járatokra, számukra pedig ez a plusz 20 perc döntő jelentőségű lehet, hogy a lassabb ellenőrzési folyamatok ellenére is időben elérjék a beszállókaput.
A szigorúbb időkorlát mellett a Ryanair komoly technológiai fejlesztésekkel igyekszik csökkenteni a repülőtéri pultoknál kígyózó sorokat. Októberig a vállalat az általuk használt repülőterek több mint 95 százalékán önkiszolgáló poggyászfeladó automatákat helyez üzembe. Dara Brady, a légitársaság marketingigazgatója kiemelte: a cél az, hogy a csomagot leadó utazók sokkal gyorsabban és gördülékenyebben végezhessék el a folyamatot, minimalizálva a személyes interakciót és a sorban állást.
Az új rendszer bevezetése egyértelműen a járatok pontosságát és a menetrend betartását hivatott támogatni. Azok az utasok, akik kizárólag kézipoggyásszal kelnek útra – ők teszik ki a Ryanair közönségének nagyjából 80 százalékát –, az internetes check-in után közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez siethetnek, így őket ez a konkrét változás nem érinti, amennyiben betartják az online ügyintézés határidejét.
Az intézkedést egy nemrégiben történt incidens is sürgette: a milánói Bergamo repülőtéren az elhúzódó határellenőrzés miatt több utas lemaradt a Manchesterbe tartó járatról. Az új európai beléptetési rendszer (EES) bevezetése óta az Európai Unió külső határain kötelezővé vált a biometrikus adatok, így az arcfelismerés és az ujjnyomatok rögzítése a nem uniós állampolgároknál.
Ez a procedúra drasztikusan lelassította az áthaladást, és mivel a határellenőrzést nem a légitársaságok, hanem a helyi hatóságok végzik, a repülőgép személyzete nem tudja megvárni a sorban ragadt utazókat. A Ryanair egyértelművé tette: csak azokat tudják felengedni a fedélzetre, akik a kapu zárása előtt megjelennek az indulási zónában, ehhez pedig elengedhetetlen a korábbi repülőtéri érkezés és a csomagok gyorsabb leadása.
