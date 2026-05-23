Szigorít a Ryanair: ha csomaggal utazol, erről tudnod kell

Fontos változások lépnek életbe idén novembertől az ír fapados légitársaság háza táján, amelyek gyökeresen megváltoztatják a repülőtéri ügyintézés menetét. A módosítás értelmében a Ryanair új poggyászszabályai szigorúbb időkorlátot szabnak a pultoknál: az eddigi 40 perc helyett a menetrend szerinti indulás előtt pontosan 60 perccel lezárják a poggyászfeladást és a repülőtéri utasfelvételt. A légitársaság döntése mögött a repülőtereken tapasztalható egyre hosszabb várakozási idő áll.

Mik a Ryanair új poggyászszabályai?

Az utóbbi időszakban ugyanis az európai határellenőrzési rendszerek szigorítása és a biometrikus adatgyűjtés bevezetése miatt hatalmas torlódások alakultak ki a biztonsági ellenőrzéseknél és a zsilipkapuknál. A cég statisztikái szerint az utasok mintegy 20 százaléka ad fel nagyobb bőröndöt a járatokra, számukra pedig ez a plusz 20 perc döntő jelentőségű lehet, hogy a lassabb ellenőrzési folyamatok ellenére is időben elérjék a beszállókaput.

A szigorúbb időkorlát mellett a Ryanair komoly technológiai fejlesztésekkel igyekszik csökkenteni a repülőtéri pultoknál kígyózó sorokat. Októberig a vállalat az általuk használt repülőterek több mint 95 százalékán önkiszolgáló poggyászfeladó automatákat helyez üzembe. Dara Brady, a légitársaság marketingigazgatója kiemelte: a cél az, hogy a csomagot leadó utazók sokkal gyorsabban és gördülékenyebben végezhessék el a folyamatot, minimalizálva a személyes interakciót és a sorban állást.

Az új rendszer bevezetése egyértelműen a járatok pontosságát és a menetrend betartását hivatott támogatni. Azok az utasok, akik kizárólag kézipoggyásszal kelnek útra – ők teszik ki a Ryanair közönségének nagyjából 80 százalékát –, az internetes check-in után közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez siethetnek, így őket ez a konkrét változás nem érinti, amennyiben betartják az online ügyintézés határidejét.