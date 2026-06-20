Ez az étrend megvédhet a korai demenciától

Világszerte egyre több embernél diagnosztizálnak korai demenciát. Az első tünetek már a 40-es éveink elején jelentkezhetnek. Ezért érthető, hogy egyre több kutatás fókuszál az elbutulás megelőzésére vagy lelassítására.

Ezek a korai demencia jelei

A demencia kialakulásának okai

Ezzel az étrenddel előzhető meg az elbutulás

A mediterrán diéta lehet a megoldás a korai demencia ellen.

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Mik a korai demencia jelei?

Először a személyiség és a nyelvi készségek változnak meg:

gyakori feledékenység

hangulat- vagy személyiségváltozás

a korábban könnyen elvégzett feladatoknál jelentkező nehézségek

tájékozódási problémák ismerős helyeken is

döntéshozatali nehézségek

a szavak keresése beszéd közben

a nemrég lezajlott beszélgetések elfelejtése

a használati tárgyak folytonos keresése

Ezek a tünetek viszont nem minden esetben utalnak demenciára, ugyanis a fiatalabb generációnál okozhatja depresszió, stressz, alváshiány, vitaminhiány vagy kiégés.

Miért alakul ki a demencia?

A kutatók a leggyakoribb oknak az Alzheimer-kórt nevezik meg. Örökletes génváltozatok is szerepet játszhatnak, leginkább akkor vagyunk veszélyben, ha a családunkban előfordult már demens beteg.

A vaszkuláris demencia az agyi erek károsodása miatt kialakuló betegség, amelyet jelentősen befolyásolnak az életmódbeli tényezők:

a magas vérnyomás

a cukorbetegség

a dohányzás

a magas koleszterinszint

A ritkább okok közé tartoznak a traumás fejsérülések, az olyan öröklődő betegségek, mint a Huntington-kór vagy a Parkinson-kór és az éveken át tartó, rendszeres alkoholfogyasztás.

Hogyan előzhető meg a korai demencia a mediterrán étrenddel?

Az utóbbi években számos kutatás látott napvilágot a korai demencia és azt megelőző étrendek terén. A kutatók szerint a leghatásosabb fegyver az elbutulás ellen a MIND diéta, ismertebb nevén mediterrán diéta. Ez az étrend a mediterrán térség népeinek étkezésére épül, tehát előnyben részesíti

a zöld leveles zöldségek,

a halak,

a diófélék,

a szárnyas húsok,

a teljes kiőrlésű gabonák,

a bogyós gyümölcsök,

a hüvelyesek és az olívaolaj fogyasztását.

Más élelmiszereket viszont tiltólistára tesz:

a vaj és a margarin,

a nagy mennyiségű vörös húsok

a zsíros sajtok

a fehér lisztből készült ételek

a cukros üdítők és sütemények

az újrafeldolgozott élelmiszerek

a bő olajban sült ételek fogyasztása nem ajánlott.

Több, hosszú távon végzett vizsgálat is kiderítette, hogy azok körében, akik a mediterrán diétát követték, 17 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata azokkal szemben, akik más étrenden éltek. Viszont ez a diéta nem garantálja az elbutulás elkerülését, mert ha valaki genetikailag hajlamos rá, maximum lelassíthatja a kialakulását.