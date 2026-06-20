Ez az étrend megvédhet a korai demenciától

Világszerte egyre több embernél diagnosztizálnak korai demenciát. Az első tünetek már a 40-es éveink elején jelentkezhetnek. Ezért érthető, hogy egyre több kutatás fókuszál az elbutulás megelőzésére vagy lelassítására.
Először a személyiség és a nyelvi készségek változnak meg:
Ezek a tünetek viszont nem minden esetben utalnak demenciára, ugyanis a fiatalabb generációnál okozhatja depresszió, stressz, alváshiány, vitaminhiány vagy kiégés.
A kutatók a leggyakoribb oknak az Alzheimer-kórt nevezik meg. Örökletes génváltozatok is szerepet játszhatnak, leginkább akkor vagyunk veszélyben, ha a családunkban előfordult már demens beteg.
A vaszkuláris demencia az agyi erek károsodása miatt kialakuló betegség, amelyet jelentősen befolyásolnak az életmódbeli tényezők:
A ritkább okok közé tartoznak a traumás fejsérülések, az olyan öröklődő betegségek, mint a Huntington-kór vagy a Parkinson-kór és az éveken át tartó, rendszeres alkoholfogyasztás.
Az utóbbi években számos kutatás látott napvilágot a korai demencia és azt megelőző étrendek terén. A kutatók szerint a leghatásosabb fegyver az elbutulás ellen a MIND diéta, ismertebb nevén mediterrán diéta. Ez az étrend a mediterrán térség népeinek étkezésére épül, tehát előnyben részesíti
Más élelmiszereket viszont tiltólistára tesz:
Több, hosszú távon végzett vizsgálat is kiderítette, hogy azok körében, akik a mediterrán diétát követték, 17 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata azokkal szemben, akik más étrenden éltek. Viszont ez a diéta nem garantálja az elbutulás elkerülését, mert ha valaki genetikailag hajlamos rá, maximum lelassíthatja a kialakulását.
A helyes táplálkozás mellett kiemelten fontos a rendszeres testmozgás, a pihentető alvás, a lelki-és szellemi egyensúly megteremtése és a káros szenvedélyek mellőzése.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videóból elleshetsz egy finom mediterrán diétás receptet:
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