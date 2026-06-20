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Ez az étrend megvédhet a korai demenciától

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diéta tippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 14:30
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Joggal tartunk az elbutulástól, hiszen manapság már népbetegségnek számít. Viszont van egy jó hírünk, a korai demencia ellen egy speciális, de finom étrenddel is felvehetjük a harcot. Mutatjuk, a kutatók szerint mit érdemes fogyasztanunk.
Szekáry Zsuzsanna
A szerző cikkei

Világszerte egyre több embernél diagnosztizálnak korai demenciát. Az első tünetek már a 40-es éveink elején jelentkezhetnek. Ezért érthető, hogy egyre több kutatás fókuszál az elbutulás megelőzésére vagy lelassítására. 

  • Ezek a korai demencia jelei
  • A demencia kialakulásának okai
  • Ezzel az étrenddel előzhető meg az elbutulás
Különböző élelmiszerek a korai demencia ellen
A mediterrán diéta lehet a megoldás a korai demencia ellen. 
Fotó:   123RF

Mik a korai demencia jelei?

Először a személyiség és a nyelvi készségek változnak meg:

  • gyakori feledékenység
  • hangulat- vagy személyiségváltozás
  • a korábban könnyen elvégzett feladatoknál jelentkező nehézségek
  • tájékozódási problémák ismerős helyeken is
  • döntéshozatali nehézségek
  • a szavak keresése beszéd közben
  • a nemrég lezajlott beszélgetések elfelejtése
  • a használati tárgyak folytonos keresése

Ezek a tünetek viszont nem minden esetben utalnak demenciára, ugyanis a fiatalabb generációnál okozhatja depresszió, stressz, alváshiány, vitaminhiány vagy kiégés. 

Miért alakul ki a demencia?

A kutatók a leggyakoribb oknak az Alzheimer-kórt nevezik meg. Örökletes génváltozatok is szerepet játszhatnak, leginkább akkor vagyunk veszélyben, ha a családunkban előfordult már demens beteg. 

A vaszkuláris demencia az agyi erek károsodása miatt kialakuló betegség, amelyet jelentősen befolyásolnak az életmódbeli tényezők:

  • a magas vérnyomás
  • a cukorbetegség
  • a dohányzás
  • a magas koleszterinszint

A ritkább okok közé tartoznak a traumás fejsérülések, az olyan öröklődő betegségek, mint a Huntington-kór vagy a Parkinson-kór és az éveken át tartó, rendszeres alkoholfogyasztás. 

Hogyan előzhető meg a korai demencia a mediterrán étrenddel?

Az utóbbi években számos kutatás látott napvilágot a korai demencia és azt megelőző étrendek terén. A kutatók szerint a leghatásosabb fegyver az elbutulás ellen a MIND diéta, ismertebb nevén mediterrán diéta. Ez az étrend a mediterrán térség népeinek étkezésére épül, tehát előnyben részesíti

  • a zöld leveles zöldségek, 
  • a halak, 
  • a diófélék, 
  • a szárnyas húsok, 
  • a teljes kiőrlésű gabonák, 
  • a bogyós gyümölcsök, 
  • a hüvelyesek és az olívaolaj fogyasztását. 

Más élelmiszereket viszont tiltólistára tesz:

  • a vaj és a margarin, 
  • a nagy mennyiségű vörös húsok 
  • a zsíros sajtok
  • a fehér lisztből készült ételek
  • a cukros üdítők és sütemények
  • az újrafeldolgozott élelmiszerek
  • a bő olajban sült ételek fogyasztása nem ajánlott.

Több, hosszú távon végzett vizsgálat is kiderítette, hogy azok körében, akik a mediterrán diétát követték, 17 százalékkal alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata azokkal szemben, akik más étrenden éltek. Viszont ez a diéta nem garantálja az elbutulás elkerülését, mert ha valaki genetikailag hajlamos rá, maximum lelassíthatja a kialakulását. 

A helyes táplálkozás mellett kiemelten fontos a rendszeres testmozgás, a pihentető alvás, a lelki-és szellemi egyensúly megteremtése és a káros szenvedélyek mellőzése. 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Az alábbi videóból elleshetsz egy finom mediterrán diétás receptet:

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