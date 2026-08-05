Pető Brúnóék lenyúlták Justin Timberlake dalát? „Erre már ezerszer volt példa...”

Még mindig a PRNSTR című dal körül forog a közösségi média. A KKevin, Pető Brúnó és Vini nevével fémjelzett videóklip néhány nap alatt hatalmas nézettséget hozott, ugyanakkor a kritikák sem maradtak el. Sokan azt állították, hogy a produkció túl sok elemet emelt át Justin Timberlake egyik legendás dalából.

Pető Brúnó énekes, művésznevén Bruno. Legújabb szerzeménye a PRNSTR címet kapta (Fotó: Markovics Gábor)

Pető Brúnó őszinte vallomása a másolásról

Brúnó szerint teljesen természetes jelenségről van szó, amit a zenei világában évtizedek óta alkalmaznak.

Erre a hip-hopban már ezerszer volt példa. Igazából ez egy ilyen sample konkrétan. Én azt gondolom erről, hogy teljesen mást ad a két dal. Nyilván tisztelegtünk az eredeti dal előtt azzal, hogy van két sor, ami kifejezetten Timberlake verziójára utal

– mondta Brúnó, aki szerint sokan egyszerűen félreértik a műfajt, ezért érzik úgy, hogy másolás történt. Erről így nyilatkozott: