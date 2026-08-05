Pető Brúnóék lenyúlták Justin Timberlake dalát? „Erre már ezerszer volt példa...”

Még mindig a PRNSTR című dal körül forog a közösségi média. A KKevin, Pető Brúnó és Vini nevével fémjelzett videóklip néhány nap alatt hatalmas nézettséget hozott, ugyanakkor a kritikák sem maradtak el. Sokan azt állították, hogy a produkció túl sok elemet emelt át Justin Timberlake egyik legendás dalából.
Brúnó szerint teljesen természetes jelenségről van szó, amit a zenei világában évtizedek óta alkalmaznak.
Erre a hip-hopban már ezerszer volt példa. Igazából ez egy ilyen sample konkrétan. Én azt gondolom erről, hogy teljesen mást ad a két dal. Nyilván tisztelegtünk az eredeti dal előtt azzal, hogy van két sor, ami kifejezetten Timberlake verziójára utal
– mondta Brúnó, aki szerint sokan egyszerűen félreértik a műfajt, ezért érzik úgy, hogy másolás történt. Erről így nyilatkozott:
Aki ebben a hip-hop kultúrában mozog, az körülbelül minden hónapban találkozik olyan dallal, ami feldolgoz valamit. Nyilván, ha ez átmegy populárisba és nagy közönséghez jut el, ahogy nálunk is, ahhoz másképp állnak hozzá az emberek, amivel nincs semmi probléma. Leginkább szerintem most azok kommentelték, hogy utánzat, akik napi 15 perc zenét hallgatnak, és ez a zenei tudásuk. Ezzel én nem tudok mit kezdeni, nyomják nyugodtan.
Az énekes azt is elárulta, hogy a klip számos jelenete szándékosan eltúlzott, hiszen mindig is szerettek játszani a komolyság és az önirónia határán.
Mi szeretünk ezzel a kettősséggel játszani. Nyilván szeretünk menősködni, gizdázni, de mindig van ennek egy humorosabb éle. Ennél a dalnál például észlelhető, hogy nagyon sztereotipikus pornószituációk vannak benne, akár ahogy a szerelők megérkeznek, vagy az orvosos jelenet. Szóval mi is pontosan tudjuk, hogy mit képvisel ez a dal.
A Kiara Lord körül kialakult vita kapcsán pedig meglepő vallomást tett. „A castingot nem én csináltam, szóval nem tudom, hogy Kiara miért nem volt benne, vagy meg lett-e keresve egyáltalán” – árulta el Pető Brúnó.
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