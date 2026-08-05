46 éves volt, holtan találtak egy nőt a Duna mellékágában

Kedd délután, nem sokkal 16 óra előtt bejelentés érkezett a rendőrséghez arról, hogy egy nő élettelen testére bukkantak a Duna egyik mellékágában, a pozsonyi Sihoť-sziget közelében.

A Duna mellékágában találtak holtan egy nőt

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Nem tudták újraéleszteni a Duna mellékágában megtalált nőt

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy az áldozat egy 46 éves nő. Az időközben kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét – tájékoztatott Silvia Šimková, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A helyszínre érkező halottkém igazságügyi boncolást rendelt el. Az ügyben jelenleg nyomozás folyik, további részleteket akkor közlünk, amikor azt az eljárás állása ezt lehetővé teszi

– tette hozzá a szóvivő, írja a Paraméter.