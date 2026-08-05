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46 éves volt, holtan találtak egy nőt a Duna mellékágában

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 17:00
pozsonyi kerületi rendőr - főkapitányságholttest
A halottkém igazságügyi boncolást rendelt el. A Duna mellékágában talált áldozat egy 46 éves nő.
Bors
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Kedd délután, nem sokkal 16 óra előtt bejelentés érkezett a rendőrséghez arról, hogy egy nő élettelen testére bukkantak a Duna egyik mellékágában, a pozsonyi Sihoť-sziget közelében.

A Duna mellékágában találtak holtan egy nőt
A Duna mellékágában találtak holtan egy nőt
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Nem tudták újraéleszteni a Duna mellékágában megtalált nőt

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy az áldozat egy 46 éves nő. Az időközben kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét – tájékoztatott Silvia Šimková, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A helyszínre érkező halottkém igazságügyi boncolást rendelt el. Az ügyben jelenleg nyomozás folyik, további részleteket akkor közlünk, amikor azt az eljárás állása ezt lehetővé teszi

 – tette hozzá a szóvivő, írja a Paraméter.

 

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