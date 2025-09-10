Íme a demencia korai jelei, ezekre nagyon figyelj

A legtöbben tisztában vannak vele, hogy a dohányzás, fejsérülés és kezeletlen halláskárosodás növelhetik a demencia kockázatát. Egyre több bizonyíték van azonban arra, hogy a demencia korai jelei közé fel kell írnunk a mentális betegségeket is.
A kutatók régóta tudják, hogy a depresszió és a demencia kéz a kézben járnak. Egy francia kutatás azonban kimutatta, hogy több mentális egészségügyi zavar - például a szorongás vagy a droghatás - hozzájárulnak ehhez, mert veszélyesek az agy egészségére.
A WHO szerint a világjárvány első évében 25 százalékkal nőtt a szorongás és a depresszió előfordulási aránya. A magyar lakosság körében is felértékelődött a mentális egészség témaköre - írja a Semmelweis Egyetem oldala.
A tudósok szerint azoknál az embereknél, akiknél csak egyetlen hangulati vagy szorongásos zavar állt fenn, kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki memóriavesztéses állapot, mint azoknál, akik nem tapasztalnak ilyesmit - írja a The Sun. Minden betegséggel tovább nő a veszély és akár 11-szeresével meg is sokszorozódik, ha egy ember több problémával is rendelkezik. Akik depresszióval vagy szorongással küzdenek, esetükben 90%-al is nagyobb lehet az esélye, hogy demenssé válnak.
Úgy tűnik, hogy az egyidejű pszichiátriai rendellenességek hatása a demenciára jellemző, és arra utal, hogy ezek korai figyelmeztető jelek lehetnek
- olvasható egy tanulmányban a BMJ Mental Health című folyóiratban.
Egy májusban közölt tanulmány továbbvitte ezt, és azt állapította meg, hogy a tartósan rossz hangulat is hozzájárulhat a betegség kialakulásához. A tudósok úgy vélik, hogy a demencia károsítja az agy olyan területeit, mint a hippocampus és az amygdala – azokat a régiókat, amelyek segítenek nekünk a hangnem és az arckifejezések értelmezésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.