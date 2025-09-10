Íme a demencia korai jelei, ezekre nagyon figyelj

A legtöbben tisztában vannak vele, hogy a dohányzás, fejsérülés és kezeletlen halláskárosodás növelhetik a demencia kockázatát. Egyre több bizonyíték van azonban arra, hogy a demencia korai jelei közé fel kell írnunk a mentális betegségeket is.

A demencia korai jelei közé tartozhatnak mentális betegségek / Fotó: Unsplash.com

A kutatók régóta tudják, hogy a depresszió és a demencia kéz a kézben járnak. Egy francia kutatás azonban kimutatta, hogy több mentális egészségügyi zavar - például a szorongás vagy a droghatás - hozzájárulnak ehhez, mert veszélyesek az agy egészségére.

A WHO szerint a világjárvány első évében 25 százalékkal nőtt a szorongás és a depresszió előfordulási aránya. A magyar lakosság körében is felértékelődött a mentális egészség témaköre - írja a Semmelweis Egyetem oldala.

A tudósok szerint azoknál az embereknél, akiknél csak egyetlen hangulati vagy szorongásos zavar állt fenn, kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki memóriavesztéses állapot, mint azoknál, akik nem tapasztalnak ilyesmit - írja a The Sun. Minden betegséggel tovább nő a veszély és akár 11-szeresével meg is sokszorozódik, ha egy ember több problémával is rendelkezik. Akik depresszióval vagy szorongással küzdenek, esetükben 90%-al is nagyobb lehet az esélye, hogy demenssé válnak.

Úgy tűnik, hogy az egyidejű pszichiátriai rendellenességek hatása a demenciára jellemző, és arra utal, hogy ezek korai figyelmeztető jelek lehetnek

- olvasható egy tanulmányban a BMJ Mental Health című folyóiratban.

Egy májusban közölt tanulmány továbbvitte ezt, és azt állapította meg, hogy a tartósan rossz hangulat is hozzájárulhat a betegség kialakulásához. A tudósok úgy vélik, hogy a demencia károsítja az agy olyan területeit, mint a hippocampus és az amygdala – azokat a régiókat, amelyek segítenek nekünk a hangnem és az arckifejezések értelmezésében.