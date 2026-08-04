Kutya-kecske párost találtak Dabason az állatvédők: ha elszakítják őket egymástól, mindketten hangos sírásba kezdenek

Együtt, párban találtak Dabason egy kutyát és egy kecskét vasárnap – írta a Szent Ferenc Állatotthon a Facebook-oldalán. Hozzátették, chip nem volt a kutyában, így a gazdáját sem tudták beazonosítani, az viszont kiderült, hogy nem véletlenül bóklászhatott együtt a kecskével.

Mint azt kommentben leírták, ha a párost elszakítják egymástól, akkor mind a ketten hangos sírásba kezdenek. Így jelenleg együtt vannak elszállásolva az állatotthonban.

Most jogszabály szerint két hétig várják a gazdi jelentkezését, amennyiben erre nem kerül sor, akkor a kutyát ivartalanítják, illetve tesztelik szívféregre, ami, az állatmentők közlése szerint rendkívül gyakori a dabasi kutyáknál, majd befogadó gazdit keresnek a párosnak.

Mivel rendkívüli módon kötődnek egymáshoz, ezért amennyiben befogadásra kerül sor, biztosan közösen keresnek majd otthont, hangsúlyozta az állatotthon.