Amikor a feledékenység nem csak fáradtság miatt jelentkezik

Az Alzheimer-kór és a demencia világszerte egyre több embert érint, és Magyarországon is súlyos népegészségügyi kihívást jelent. A korai felismerés, és a terápiás terv mielőbbi kidolgozása a legfontosabb lépés ahhoz, hogy a betegek minél tovább megőrizhessék önállóságukat és életminőségüket, hívja fel a figyelmet Prof. Dr. Kamondi Anita, a Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. Neurokognitív programjának orvosszakmai vezetője.
„A demencia és az Alzheimer-kór korai jeleinek felismerése azért kiemelten fontos, mert bizonyos kognitív zavarok - például pajzsmirigyproblémák vagy B12-vitaminhiány – által okozott formái visszafordíthatóak. Az Alzheimer-kór nem gyógyítható, ám a korai diagnózis lehetővé teszi a gyógyszeres és nem gyógyszeres beavatkozások - mozgás, diéta, dohányzásról való leszokás stb. – mielőbbi megkezdését, amellyel jelentősen lassítható az életminőség romlása”, hangsúlyozta Prof. Dr. Kamondi Anita, a Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. neurokognitív programjának orvosszakmai vezetője.
Reményt keltő a betegek számára, hogy az Európai Unió már jóváhagyta azokat az antitest-alapú biológiai terápiákat is, amelyek képesek eltávolítani a betegséget okozó, az agyban felhalmozódó kóros amiloid fehérjéket. Ezek a gyógyszerek várhatóan rövidesen hazánkban is alkalmazhatók lesznek enyhe kognitív tünetek esetén, tovább bővítve a hagyományos gyógyszeres, illetve az életmódi változtatásokra irányuló nem-gyógyszeres kezelések által nyújtott lehetőségeket.
Az Alzheimer-kór legkorábbi tünetei gyakran hétköznapinak tűnnek, ezért sokan nem tulajdonítanak nekik jelentőséget. Ilyen jelek lehetnek: az egyszerű tevékenységek nehezebbé válása, fokozott feledékenység, nyelvi nehézségek, tér- és időbeli tájékozódási zavarok, hangulatingadozások, depresszió és szorongás.
A tartós stressz, a magas vérnyomás, a rossz minőségű alvás és a folyamatos készenléti állapot komoly hatást gyakorol az agyra. A gyakori éjszakai felébredés, az alvás töredezetté válása egyrészt lehet az Alzheimer-kór korai tünete, másrészt a betegség nagyon fontos rizikófaktora is egyben, mivel az agy alvás közben „üríti ki” a nap során felhalmozódó kóros fehérjéket.
Mérföldkő a Liv Duna Medical Center neurokognitív központjának megnyitása
„A Liv Duna Medical Center neurokognitív központja új mércét állít a magyarországi ellátásban, és esélyt ad arra, hogy az Alzheimer-kórt időben felismerjük és hatékonyan lassítsuk. Az agyvízből illetve vérből kimutatható biomarkerek 80-90%-os pontossággal jelzik már a betegség korai szakaszában a kóros fehérjéket, a fejlett MR-vizsgálatok pedig már az enyhe strukturális változásokat is felismerik. A papír-ceruza alapú neuropszichológiai tesztek szintén fontos elemei a diagnózis felállításához vezető kivizsgálási folyamatnak A pontos diagnózishoz kulcsfontosságú a komplex szemlélet”, emelte ki Prof. Dr. Kamondi Anita.
A központ vizsgálati és terápiás rendszere svájci, holland, belga és skandináv minták és tapasztalatok alapján épül fel. Az intézményben multidiszciplináris „Kogni-Team” vizsgálja és kezeli a pácienseket korszerű agyvíz és vér alapú biomarkerek, fejlett MRI-diagnosztika, genetikai vizsgálatok, neuropszichológiai tesztek eredményei alapján.
Ezek mellett dietetikai, mozgásterápiás és kognitív tréningprogramok, valamint pszichiátriai és neurológiai gondozás is egy helyen érhető el itt a páciensek számára.
Magyarországon a demencia tünetei gyakran már 60 éves kor körül megjelennek, részben a gyakoribb rizikófaktorok - magas vérnyomás, cukorbetegség, stressz, rossz táplálkozás - hatásai miatt. Családi halmozódás esetén a szűrés már 50 éves kortól ajánlott.
A mentális hosszú élet - „mental longevity” - lényege, hogy az emberek a lehető legtovább jó minőségű, önálló, aktív életet éljenek. Ehhez a testi és lelki egészség egyaránt nélkülözhetetlen - sport, megfelelő alvás, egészséges étrend, dohányzásról való leszokás, kognitív tréning és rendszeres orvosi ellenőrzés -, mert a betegségek korai felismerése hosszú évekkel, évtizeddel is meghosszabbíthatja a jó életminőségben töltött időt.
A Liv Duna Medical Center a Liv Hospital Group nyolcadik tagjaként működik 2023 óta Budapesten. A Liv Hospital Group mintegy 30 éves kórházvezetési és működtetési tapasztalatával a török magánegészségügyi piac meghatározó szereplője és 2022-ben egészségturizmus tekintetében piacvezetője is volt. A Liv Hospital Group - Joint Commission International (JCI) akkreditációval rendelkező - referenciakórházai tudományos eredményeikkel, szakmai elismeréseikkel és díjaikkal, korszerű diagnosztikai-, illetve kezelési technológiáival és szakértő orvosi személyzetével nyújtanak kiemelkedő minőségű egészségügyi ellátást, a világ minden tájáról érkező betegek számára. A cégcsoport célja, hogy a Liv Duna Medical Center a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő referenciaintézmény legyen a régióban és egész Európában egyaránt. A Liv Duna Medical Centert Magyarországon szinte egyedüliként, kifejezetten kórházi épületnek tervezték és építették fel. A közel 20 000 négyzetméter alapterületű, 12 emeletes klinikán a járóbeteg részlegen minden orvosi szakág megtalálható, a fekvőbeteg ellátást 7 jól felszerelt műtő, az intenzív ellátás képessége, valamint teljes kapacitás esetén 130 ágyas fekvőbeteg részleg szolgálja ki.
