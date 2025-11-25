Amikor a feledékenység nem csak fáradtság miatt jelentkezik

Az Alzheimer-kór és a demencia világszerte egyre több embert érint, és Magyarországon is súlyos népegészségügyi kihívást jelent. A korai felismerés, és a terápiás terv mielőbbi kidolgozása a legfontosabb lépés ahhoz, hogy a betegek minél tovább megőrizhessék önállóságukat és életminőségüket, hívja fel a figyelmet Prof. Dr. Kamondi Anita, a Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. Neurokognitív programjának orvosszakmai vezetője.

Fotó: PeopleImages / shutterstock

„A demencia és az Alzheimer-kór korai jeleinek felismerése azért kiemelten fontos, mert bizonyos kognitív zavarok - például pajzsmirigyproblémák vagy B12-vitaminhiány – által okozott formái visszafordíthatóak. Az Alzheimer-kór nem gyógyítható, ám a korai diagnózis lehetővé teszi a gyógyszeres és nem gyógyszeres beavatkozások - mozgás, diéta, dohányzásról való leszokás stb. – mielőbbi megkezdését, amellyel jelentősen lassítható az életminőség romlása”, hangsúlyozta Prof. Dr. Kamondi Anita, a Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. neurokognitív programjának orvosszakmai vezetője.

Reményt keltő a betegek számára, hogy az Európai Unió már jóváhagyta azokat az antitest-alapú biológiai terápiákat is, amelyek képesek eltávolítani a betegséget okozó, az agyban felhalmozódó kóros amiloid fehérjéket. Ezek a gyógyszerek várhatóan rövidesen hazánkban is alkalmazhatók lesznek enyhe kognitív tünetek esetén, tovább bővítve a hagyományos gyógyszeres, illetve az életmódi változtatásokra irányuló nem-gyógyszeres kezelések által nyújtott lehetőségeket.

A 10 legfontosabb korai tünet

Az Alzheimer-kór legkorábbi tünetei gyakran hétköznapinak tűnnek, ezért sokan nem tulajdonítanak nekik jelentőséget. Ilyen jelek lehetnek: az egyszerű tevékenységek nehezebbé válása, fokozott feledékenység, nyelvi nehézségek, tér- és időbeli tájékozódási zavarok, hangulatingadozások, depresszió és szorongás.

A stressz, az alvás és a modern életvitel szerepe

A tartós stressz, a magas vérnyomás, a rossz minőségű alvás és a folyamatos készenléti állapot komoly hatást gyakorol az agyra. A gyakori éjszakai felébredés, az alvás töredezetté válása egyrészt lehet az Alzheimer-kór korai tünete, másrészt a betegség nagyon fontos rizikófaktora is egyben, mivel az agy alvás közben „üríti ki” a nap során felhalmozódó kóros fehérjéket.