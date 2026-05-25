Ételérzékenység gyerekeknél – De mégis mi okozza?

A modern életmód, a steril környezet és a feldolgozott élelmiszerek világa olyan kihívások elé állítja a legkisebbeket, amelyekre az evolúció során nem kaptak felkészítést. Gyakran csak hosszú hónapok vagy évek után derül ki, hogy a visszatérő ekcéma, a magatartási zavarok vagy a növekedési elmaradás mögött egy-egy rejtett ételintolerancia áll.

Allergia vagy intolerancia?

Véletlenül se higgyük, hogy a gyerek egyszerűen csak válogatós. Amikor elutasít egy ételt, a teste így védekezik az őt mérgező anyagok ellen. A mi feladatunk, hogy a tünetek mögé lássunk, és felismerjük azokat a finom jeleket, amelyeket a szervezetük küld. Az első és legfontosabb lépés tisztázni, hogy mivel állunk szemben. Az ételallergia az immunrendszer azonnali, olykor életveszélyes válasza, amikor a szervezet ellenanyagot termel egy fehérje ellen. Ezzel szemben az ételérzékenység vagyis intolerancia általában az emésztőrendszer nehézsége: a gyermek szervezetéből hiányzik egy enzim, vagy a bélrendszere képtelen feldolgozni bizonyos összetevőket. Míg az allergia azonnal jelentkezik, az érzékenység tünetei órákkal, sőt napokkal később is felbukkanhatnak, ami rendkívül megnehezíti a diagnózist - írja a Fanny magazin.

A modern környezet és a higiéniahipotézis

Szakértők szerint az ételérzékenységek számának drasztikus növekedése mögött a túlzott sterilitás is állhat. Ha a gyermek immunrendszere kiskorában nem találkozik elég baktériummal és kosszal, unatkozni kezd, és ártalmatlan dolgokat – például tejfehérjét vagy glutént – kezd ellenségként kezelni. Emellett a korai antibiotikum-kúrák is megtizedelhetik a jótékony bélbaktériumokat, amelyek alapvetőek lennének az élelmiszerek tolerálásához.

A leggyakoribb bűnösök a tányéron

Bármilyen étel okozhat panaszt, a gyermekkori esetek 90%-áért azonban néhány meghatározott alapanyag a felelős.

Tejtermékek: a laktózérzékenység mellett a tejfehérje-allergia a leggyakoribb, ami csecsemőkorban véres székletet vagy ekcémát okozhat.

Glutén: a cöliákia mellett létezik nem-cöliákiás gluténérzékenység is, ami puffadást és figyelemzavart generálhat.

Tojás és szója: gyakran rejtett összetevőként vannak jelen a késztermékekben, folyamatos gyulladásban tartva a bélrendszert.