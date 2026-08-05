Energiaválság: Pál Dénes szeretné, ha mindenki komolyan venné az utasításokat!

Az emberek korábban még csak azt hitték, hogy a legrosszabb rémálmukban történhet meg az, ami idén nyáron realitássá vált. A nagy szárazság miatt minden folyó, patak és tó vízszintje drasztikusan lecsökkent és energiaválság alakult ki. Pál Dénes is azok közé tartozik, aki megpróbál minden erejével ott spórolni, ahol csak tud.

Pál Dénes szerint a vízhiány és az energiaválság Magyarországon mindenki felelőssége (Fotó: Szabolcs László)

Erős véleményt fogalmazott meg az energiaválságról Pál Dénes

Minden onnan kezdődött, hogy július 31-én közösségi oldalára posztolt az énekes, ahol kifejtette, hogy mindenkire szükség van, hogy segítsünk a jelenlegi helyzeten.

Vannak helyzetek, amelyeket nem lehet egyedül megoldani. Ez is ilyen. Ilyenkor az számít, hogy sokan teszünk egy-egy apró lépést. Ezért szeretnélek megkérni benneteket, hogy ha megtehetitek, este 10 óráig próbáljatok egy kicsit spórolni az árammal és a vízzel. Nem kell tökéletesnek lenni, nem kell felforgatni miatta a napotokat. Csak egy kis odafigyelés

– fogalmazott bejegyzésében Pál Dénes.

Ma reggel pedig a TV2 Mokka vendége volt a népszerű énekes, ahol arról számolt be, hogy ő és családja hogyan próbálnak spórolni az energiával. „Ez egy olyan poszt volt, ahol úgy éreztem, hogy muszáj megszólalnom. Én is olvasom a híreket, követem a fejleményeket és jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, ami mindenkire hatással van. Nincsen kivétel és azt kellene az embereknek felfogni, hogy ebben a problémában egy olyan összefogásra lenne szükség, ami korábban ilyen témában még nem volt, hiszen mindannyian részese vagyunk ennek a problémának” – kezdte a Mokkának adott interjújában Pál Dénes.

Pál Dénes elmondása szerint sokkal több pozitív példát lát, mint negatívat (Fotó: Szabolcs László)

Pál Dénes így spórol az energiaválság idején

Amikor először jöttek a kérések, hogy miken tudunk változtatni, akkor azokon viszonylag egyszerűen sikerült. Beosztottuk, hogy mikor használjuk a légkondit, mikor mosunk és ezek nálunk elég könnyen kivitelezhetőek voltak. Jelenleg itt vagyok a Balaton környékén és az elmúlt napokban nem csak mi, hanem szüleim és anyósomék is lejöttek, így három háztartás fogyasztását mi most egy háztartás fogyasztására csökkentettük

– mesélte az énekes.