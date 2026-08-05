Palvin Barbi és más magyar sztárok, akik külföldön kezdtek új életet

Palvin Barbihoz hasonlóan ezek a hírességek nem féltek mindent feladni a boldogságukért, így teljesen tiszta lappal indítottak egy idegen országban. A sikeres beilleszkedésük és a virágzó kinti életük egyértelműen azt bizonyítja, hogy jó döntést hoztak. A rajongókat pedig továbbra is lázban tartja, hogyan boldogulnak kedvenceik a határokon túl – a hot! most összegyűjtötte az érintetteket.

Palvin Barbi Los Angelesben él (Fotó: TheStewartofNY / hot! magazin/Getty images)

Palvin Barbi

Nagyon korán, már tinédzserként nemzetközi irányt vett a magyar divatmodell karrierje. Azóta már a világ legismertebb divatházainak kifutóin dolgozik, ezért hosszú éveken át New York és más di­vat­fő­vá­ro­sok között ingázott. A férjével, Dylan Sprouse amerikai színésszel jelenleg Los Angelesben élnek, ahová 2021-ben költöztek át Brooklynból.

Izraelben és Görögországban is élt (Fotó: hot! magazin/archív)

Steiner Kristóf

A VIVA TV egykori műsorvezetője 2009-ben hagyta el Magyarországot. Előbb Izraelben élt, majd Görögországban nyitott új fejezetet. Egy életmóddal és gasztronómiával foglalkozó vállalkozást működtetnek párjával, emellett könyveket ír és online tartalmakat készít. Elmondása szerint a mediterrán életstílus sokkal közelebb áll hozzá.

Kétlaki életet élnek (Fotó: hot! magazin/archív)

Dancs Annamari

Elképesztő tempóban hódítja meg a világot az ope­rett­sztár és a férje, László. A Budapesti Operettszínház sztárjának és a férjének Románia, Magyarország és Olaszország mellett Egyiptomban is van saját otthona. Sosem hagyták el végleg Magyarországot, azonban többlaki életet alakítottak ki.

Csehországban lelt új otthonra (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Hargitai Bea

Már évek óta Csehországban él a családjával a modellként és televíziós személyiségként is ismert híresség. Ma már emiatt ritkábban szerepel a magyar médiában, de a közösségi oldalain továbbra is nyomon követhetők a mindennapjai. Elsősorban az anyaságra és a vállalkozásaira koncentrál, miközben tudatosan építette fel az új életét külföldön.

Családjával él Floridában (Fotó: hot! magazin/archív)

Gombos Edina

A TV2 egykori műsorvezetője 2015-ben költözött az USA-ba a férjével, Alberto Costa­fre­dával és a két gyermekükkel. Edina a saját You­Tube-­csa­tor­­ná­ján rendszeresen bemutatja a mindennapjaikat Floridában.