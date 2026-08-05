JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Krisztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Palvin Barbi és más magyar sztárok, akik külföldön kezdtek új életet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 05. 20:00
Steiner KristófGombos Edina
Egyre több magyar híresség dönt úgy, hogy másik országban kezd új életet. Van, akit a szerelem, mást a karrier vagy éppen a nyugodtabb hétköznapok csábítottak el hazánkból. Összegyűjtöttük azokat a magyar sztárokat, akik külföldön találták meg az új otthonukat – és úgy tűnik, egyelőre nem is terveznek visszaköltözni. Így van ezzel Palvin Barbi is.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Palvin Barbihoz hasonlóan ezek a hírességek nem féltek mindent feladni a boldogságukért, így teljesen tiszta lappal indítottak egy idegen országban. A sikeres beilleszkedésük és a virágzó kinti életük egyértelműen azt bizonyítja, hogy jó döntést hoztak. A rajongókat pedig továbbra is lázban tartja, hogyan boldogulnak kedvenceik a határokon túl – a hot! most összegyűjtötte az érintetteket.

Palvin Barbi: a modell karrierje miatt hagyta el az országot
Palvin Barbi Los Angelesben él (Fotó: TheStewartofNY / hot! magazin/Getty images)

Palvin Barbi

Nagyon korán, már tinédzserként nemzetközi irányt vett a magyar divatmodell karrierje. Azóta már a világ legismertebb divatházainak kifutóin dolgozik, ezért hosszú éveken át New York és más di­vat­fő­vá­ro­sok között ingázott. A férjével, Dylan Sprouse amerikai színésszel jelenleg Los Angelesben élnek, ahová 2021-ben költöztek át Brooklynból.

Sokkal jobban tud azonosulni a mediterrán életstílussal
Izraelben és Görögországban is élt (Fotó: hot! magazin/archív)

Steiner Kristóf

A VIVA TV egykori műsorvezetője 2009-ben hagyta el Magyarországot. Előbb Izraelben élt, majd Görögországban nyitott új fejezetet. Egy életmóddal és gasztronómiával foglalkozó vállalkozást működtetnek párjával, emellett könyveket ír és online tartalmakat készít. Elmondása szerint a mediterrán életstílus sokkal közelebb áll hozzá.

Négy országban is van otthonuk
Kétlaki életet élnek (Fotó: hot! magazin/archív)

Dancs Annamari

Elképesztő tempóban hódítja meg a világot az ope­rett­sztár és a férje, László. A Budapesti Operettszínház sztárjának és a férjének Románia, Magyarország és Olaszország mellett Egyiptomban is van saját otthona. Sosem hagyták el végleg Magyarországot, azonban többlaki életet alakítottak ki.

Tudatos döntés volt a költözés a részéről
Csehországban lelt új otthonra (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Hargitai Bea

Már évek óta Csehországban él a családjával a modellként és televíziós személyiségként is ismert híresség. Ma már emiatt ritkábban szerepel a magyar médiában, de a közösségi oldalain továbbra is nyomon követhetők a mindennapjai. Elsősorban az anyaságra és a vállalkozásaira koncentrál, miközben tudatosan építette fel az új életét külföldön.

2015-ben hagyta maga mögött Magyarországot
Családjával él Floridában (Fotó: hot! magazin/archív)

Gombos Edina

A TV2 egykori műsorvezetője 2015-ben költözött az USA-ba a férjével, Alberto Costa­fre­dával és a két gyermekükkel. Edina a saját You­Tube-­csa­tor­­ná­ján rendszeresen bemutatja a mindennapjaikat Floridában.

Hot címlap felötlés
Az e heti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu