Augusztus a Merkúr árnyék utáni fázisával kezdődik, amely 6-án ér véget. Szánj időt átgondolni a pénzügyi döntéseidet és ellenőrizz minden szerződést, mielőtt aláírnád. A Nap- és Holdfogyatkozások (eklipszek) meglepő eseményeket és váratlan lehetőségeket hozhatnak. Mivel az első eklipsz az Oroszlán jegyében történik, légy bátor. A második a Halakban zajlik, így érdemes tudni, mikor kell elengedni a dolgokat.

3 csillagjegy, amely hatalmas pénzügyi sikert vonz be 2026 augusztusában

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Ezután a fogyatkozások az Oroszlán és a Vízöntő tengelyére lépnek, ami arra ösztönöz, hogy lépj el a siker hagyományos mérőfokaitól, és fordulj a felé, ami valóban hiteles a számodra. Tiszteld az álmaid, és bízz abban, hogy ha valami jónak tűnik a számodra, az megadja a vágyott sikert.

1. Szűz

Szűz jegyűként a siker abban rejlik, hogy kiket választasz üzleti vagy magánéleti partnerül. A Vénusz augusztus 6-án lép be a Mérleg jegyébe, ahol szeptember 10-ig marad. Mivel ez a szakasz egy későbbi Vénusz-retrográd (hátráló mozgás) része, a bolygó október 25-én ismét visszatér a Mérlegbe. Kulcsfontosságú, hogy nagyobb türelmet gyakorolj az üzleti és pénzügyi ügyletekben, de mindez meg fogja hozni a gyümölcsét.

A Mérlegben járó Vénusszal a pénzügyi sikereid a partnerségeken keresztül érkeznek. Új együttműködéseket, valamint az idő és az erőforrások jobb közös befektetését tapasztalhatod meg. Ezek a fejlemények a magán- és a szakmai életedre egyaránt vonatkozhatnak. Légy nyitott arra, amerre a belső iránytűd vezet. A Vénusz Mérlegben töltött első szakasza arról szól, hogy mindent mozgásba hozzon, és elhozza a szükséges lehetőségeket.

2. Ikrek

Az anyagi gazdagságnál többre van szüksége, Ikrek. Az augusztus fontos emlékeztetőt hoz azzal kapcsolatban, hogy ki és mi az, ami igazán számít az életedben. Augusztus 11-én a Mars a Rák jegyébe lép, miközben augusztus 12-én a Ceres kisbolygó is átvált ebbe a vizes jegybe. A Ceres az aratást, a bőséget és a személyes fejlődést uralja.

Ez felhívja a figyelmed arra, hogy ne csak a pénzügyi jólétet keresd, hanem azokat az embereket is, akik bőséget hoznak az életedbe, és akik miatt megéri mindaz, amit teszel. Jelenleg nem tudod elválasztani az anyagi helyzetedet a magánéletedtől, ezért ügyelj arra, hogy a teljes képet nézd.