Ne dobd ki, sokat veszítesz vele! Ezeknek a zöldségeknek és gyümölcsöknek ehető a héja

A zöldségek és gyümölcsök héja rengeteg rostot és vitamint tartalmaz.

Nem minden héj ehető, de sokat feleslegesen dobunk ki megszokásból.

Alapos mosással a héjjal fogyasztás is biztonságos lehet.

Sokan csak megszokásból pucolják meg a zöldségeket, mások a növényvédőszer-maradványoktól tartanak. Pedig a zöldségek és gyümölcsök héja gyakran éppen az a rész, amely a legtöbb rostot, vitamint és antioxidánst tartalmazza, így az eltávolításával értékes tápanyagok kerülnek ki az étrendből. Nézzük meg, mikor érdemes fennhagyni a zöldség- és gyümölcshéjat, és mikor jobb inkább megszabadulni attól.

Gyakran a zöldség- és gyümölcshéj rejti a legtöbb tápanyagot, de nem mindegyik fogyasztható.

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Nem minden héj ehető

Az olyan termések, mint például az avokádó, ananász vagy dinnye héjának külső burka nem étkezési alapanyag. Kemények és emészthetetlenek maradnak akkor is, ha megfőzzük azokat. Ezzel szemben a padlizsán vagy egyes tökfélék héja nyersen ugyan kellemetlen ízű, de főzve már fogyasztható. A citrusfélék héja keserű, de lereszelve, például süteménybe kiváló. Nézzük sorra, melyik zöldség és gyümölcs héja ehető.

A zöldség- és gyümölcshéj sokszor a leggazdagabb rész

Ha a héj eleve ehető, érdemes elgondolkodni rajta, hogy valóban szükség van-e hámozásra. A legtöbb zöldségnél és gyümölcsnél a külső rétegben és közvetlenül alatta találhatók a rostok, vitaminok és antioxidánsok jelentős részei. A rost segíti az emésztést és hozzájárul a teltségérzethez, a növényi antioxidánsok pedig a sejtek védelmében játszanak szerepet. Ha például az alma vagy a körte a héjával együtt kerül a tányérra, jóval több hasznos anyagot viszünk be a szervezetünkbe annál, mintha előtte meghámoznánk a azokat. A narancs külső része és az alatta található vékony réteg tápanyagban gazdagabb, mint maga a gyümölcshús. Különösen sok benne a C-vitamin és a sejtvédő hatású antioxidáns, ezért kezeletlen, bio narancs esetén kár lenne kidobni. Finomra reszelve italokba, salátákba vagy desszertekhez is felhasználható.

Mi a helyzet a növényvédő szerekkel?

Sokan a vegyszermaradékok miatt ódzkodnak a héjtól. A maradványok valóban a zöldségek és gyümölcsök felületén vagy közvetlenül alatta fordulnak elő, ezért az alapos mosás és dörzsölés nagyon fontos. Hámozással még biztosabbra mehetünk, ellenben jó ha tudjuk, hogy a friss termékekben található vegyszerszinteket szigorúan ellenőrzik. Ha szeretnénk minimalizálni a kockázatot, választhatunk bio terméket, de azt is érdemes megmosni.