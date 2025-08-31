Tisztázzuk végre! Ehető a citrom héja, vagy mérgezést kockáztatunk meg a fogyasztásával?

A konyhai felhasználás terén leginkább úgy ismert a citrom héja, mint a sütemények ízesítője. Számtalan édességbe és krémbe reszeljük bele a sárga gyümölcs külsejét, ami kivételes esszenciát, friss és üde aromát ad a finomságoknak. Annak ellenére azonban, hogy egy népszerű összetevőről van szó, amit sokan önmagában is szeretnek megenni, például a limonádéból, koktélokból kiszedve, esetleg halas, rántott fogások mellé, az élvezeti érték mellett kulcsfontosságú odafigyelni a veszélyforrásokra is.

A süteménybe reszelt citrom héja is okozhat egészségügyi problémákat

Fotó: Brent Hofacker

Komoly szabályozás van érvényben a citrom héja kapcsán

A citrom egy felületkezelt gyümölcs, amely a legtöbb esetben távoli országokból érkezik a hazai boltok polcaira. Ahhoz, hogy ezen a több napos úton ne romoljon meg az áru, a leszedést követően külső felületkezelést kell alkalmazni. Ez az, amitől szép és fényes lesz a különféle citrusok héja. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, azaz a Nébih összefoglalója szerint ez azt jelenti, hogy a gyümölcsöt a termelők engedéllyel rendelkező gombaölő hatású növényvédő szerek felhasználásával (például bifenil, orto-fenil-fenol, nátrium-orto-fenil-fenolát, imazilil, tiabendazol), illetve viaszbevonással látják el, olykor csak utóbbit alkalmazzák. Ez az anyag lehet természetes, jellemzően méhviasz, és mesterséges is. Azt, hogy mivel kezelték le az adott gyümölcsöt, minden esetben a termék címkéjén kell feltüntetni, így ezt az információt itt találhatjuk meg. Ha nem hálós csomagolásról és ehhez kapcsolt leírásról van szó, az ártáblán vagy a dobozon tájékozódhatunk, illetve kérhetünk információt az adott üzlet dolgozóitól. Ezt az adatot ugyanis, továbbá ha a citrom héja fogyasztásra alkalmatlan, valamilyen formában a vásárló tudtára kell adni.

Odafigyeléssel, és a megfelelő termék beszerzésével fogyasztható a citrom héja

Fotó: New Africa

Így fogyaszthatjuk biztonsággal

Ha semmiképpen sem szeretnénk lemondani a kivételes ízvilágú, ételeket és italokat megfűszerező hozzávalóról, akkor vásároljunk kifejezetten kezeletlen vagy bioterméket, melyeknél nem használnak semmilyen gombaölő szert, továbbá jól ellenőrizhető forrásból származnak. Egy másik megoldás lehet, ha aszalt vagy kandírozott héjat választunk, mivel ezek csak és kizárólag felületkezelésen át nem esett gyümölcsből készíthetők.