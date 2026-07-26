"A pokoli fejfájásomra csak legyintettek a dokik: most hónapjaim vannak hátra"

34 évesen azzal kell megküzdenie egy fiatal férfinek valamint feleségének, akivel épp a családalapítást tervezték, hogy lehet, csupán pár hónap adatik már csak meg neki. Az orvosok ugyanis csak legyintettek a napokig tartó fejfájásokra, és még később is megnyugtatták a családot: bármivel is állnak szemben, az biztosan nem rák. Sajnos azonban kiderült: mégis az, ráadásul gyógyíthatatlan.

Joshua fejfájásra panaszkodott. Később kiderült: agytumor támadta meg

Fotó: Northfoto

Amikor a walesi Wrexham városában élő Joshua Smith először kezdett el panaszkodni feleségének, Kellynek a napok óta tartó, migrénszerű fejfájásáról, ami miatt úgy érezte, mintha szétrobbanna a feje, az asszony beszélte rá, hogy menjen el orvoshoz. Tudta, a férje magától nem kérne segítséget, ő azonban érezte, hogy valami komolyabb állhat a tünetek mögött. A dokik azonban kétszer is azt mondták, hogy nincs miért aggódniuk. Amikor azonban a tünetek nem javultak, sőt, kifejezetten rosszabbodtak, újabb vizsgálatokat kértek.

Fejfájás jelezte a gyilkos kórt

Kelly elárulta: noha az első vizsgálatok után megnyugtatták őket, később, idén januárban megszületett az elkeserítő diagnózis: glioblasztóma - mely egy gyógyíthatatlan agytumor, 12-18 hónapos túlélési idővel. Azaz Joshuna hónapjai meg vannak számlálva.

Amikor azt mondták, nem rák, remény töltött el minket. Aztán másnap visszajöttek és bocsánatot kértek. Mégis rák volt. Megrendültünk. Olyan volt, mintha felemeltek volna minket, hogy aztán teljesen összetörhessenek

- magyarázta Kelly a The Sun oldalának.

Kelly és Joshua teljesen összetört, amikor az orvosok egy 4,5 centis tumort fedeztek fel a férfi agyában

Fotó: Northfoto

Ráadásul a párnak nem sokkal később egy igen súlyos döntést kellett hoznia: vállalják-e a tumor eltávolítását, ami ugyan időt adhat Joshuának - ha a beavatkozás sikerül. Azonban mindezzel bénulást, személyiségtorzulást, sőt, a férfi életét kockáztatták. Mégis belementek, a műtét pedig végül sikerült. Az agytumor 95 százalékát eltávolították, majd megkezdődtek a kezelések. A pár korábban épp a családalapítást tervezte, most azonban a túlélésért küzdenek. Eddig úgy tűnik, jól állnak, a gyilkos kór ellen azonban valójában szinte lehetetlen nyerni.