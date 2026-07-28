Bódi Margó főzés közben is ügyel a külsejére: „Fontos, hogy mindig szépnek tűnjünk, hogy a fiúk ne ábránduljanak ki”

Bódi Guszti és Bódi Margó között még 50 év házasság után is megvan az a bizonyos szikra, ez pedig már messziről látszik rajtuk. De vajon mi a titok? Mint elárulták, a közös fellépések mellett mindig szakítanak időt a randikra és romantikus nyaralásokra, akárcsak a fiuk, Bódi Csabi és felesége. Azonban nem ez az egyetlen, ami miatt a két énekes újra és újra beleszeret a nejébe. Margó elmondása szerint ugyanis a külsejükre is nagyon odafigyelnek menyével, hogy még az anyai és háziasszonyi teendőik közepette se ábrándítsák ki a „fiúkat”. Erről meséltek most a Borsnak közösen.

Bódi Margó és Gina mindig kicsinosítják magukat, még otthon sem jelennek meg slamposan a család előtt (Fotó: Markovics Gábor)

Bódi Margó és Bódi Gina imádnak öltözködni, bár erre a hétköznapokban jóval kevesebb idejük marad, hiszen mindketten ellátják a háztartást és a háttérből irányítják a családot, míg a férfiak leginkább a munkára és a fellépéseikre koncentrálnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy valaha elcsíphetnénk bármelyiküket maszatos ruhában, kócos hajjal, slamposan. Ezt a „luxust” ugyanis nem engedik meg maguknak.

Nagy főzés közben persze nem lehet az ember mindig topon, teljes sminkben, megcsinált frizurával. De valahogy mégis úgy csináljuk Ginával, hogy reggel, ha kikelünk az ágyból, akkor egy kicsit mindig rendbe rakjuk magunkat, felveszünk egy jobb ruhát, mert számunkra fontos, hogy mindig szépnek tűnjünk, hogy a fiúk ne ábránduljanak ki belőlünk

– mesélte Margó nevetve, amivel Bódi Csabi felesége is teljesen egyetértett.

„Ha pedig valamilyen rendezvényre megyünk, mindig lefotózzuk egymást anyuval, és rögtön elküldjük papónak, meg a férjemnek, Csabinak, hogy nézzék meg, ez jó lesz-e, tetszik-e nekik, megengedik-e. És ha jó, akkor el is mondják, hogy szépek vagyunk és minden tökéletes” – folytatta Gina.

Bódi Guszti családjában mindig minden tökéletesen a helyén van, ami persze nem kevés munkával jár, különösen a nők esetében (Fotó: Andras Lung Photography/hot! magazin)

Bódi Margó menyétől kér divattanácsokat

Persze a két nő öltözködésébe nem csak a férjeiknek van beleszólása. Sőt! Elsősorban inkább egymás véleményét szokták kikérni egy-egy szettről.

Nekem mindig Ginám mondja meg, hogy egy szett jó lesz, vagy sem. Ha készülünk valamilyen nagyobb összejövetelre, akkor lefotózom, hogy mire gondoltam, és elküldöm neki, hogy jó lesz-e. Ő pedig úgyis azt mondja, hogy nem jó a szandál, mert nem megy hozzá, vagy cseréljem le a fülbevalót, és a végén minden tökéletes lesz. Tehát, nekem mindig ő segít, én neki már kevésbé tudok, mert ő sokkal jobban ért ehhez

– mesélte büszkén a Bódi család első számú asszonya, amire Gina csak szerényen mosolygott.