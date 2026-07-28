Élvezzük ki a keddi napot: szerdán érkezik, csütörtökön pedig teljes erővel csap le a pokoli hőség

Érdemes kiélvezni a kifejezetten kellemes időjárást kedden, ugyanis szerdától megérkezik a hőség. A legrosszabb ugyanakkor egyértelműen a csütörtöki nap lesz. Kedden, július 28-án a napsütésé lesz a főszerep, a gomolyfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 11–18, a legmagasabb 24–31 Celsius-fok között alakul - ígéri a Köpönyeg oldala. Szerdán, július 29-én napos, meleg nyári időre készülhetünk. A napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják meg, de számottevő csapadék nem várható. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 12–21, délután 26–32 Celsius-fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán kezd el bekeményítani az időjárás...

Fotó: HungaroMet

Így alakul az időjárás: ismét kiadták a figyelmeztetést a magas középhőmérséklet miatt

Mint az a fenti ábrán is látszik, szerdára a HungaroMet már kilenc vármegyére adott ki citromsárga figyelmeztetést a várható magas középhőmérséklet miatt. Csütörtökre kerülünk azonban igazán ismét hőkupola alá. Július 30-ra ugyanis már 15 vármegyére lesz érvényes a figyelmeztetés, ráadásul öt vármegyében kettes, narancssárga fokozatú.