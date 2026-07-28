Egy ritka betegség miatt sárga lett a férfi bőre, hihetetlen, min ment keresztül

Kieran Cooper már csecsemőkorában, 11 hónaposan májátültetésen esett át egy ritka veleszületett betegség miatt. A műtét után hosszú éveken át egészséges életet élt.

A májbeteg férfinek szervátültetés mentette meg az életét / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kiújult a májbetegsége

2023-ban azonban orvosai közölték vele, hogy ismét májátültetésre lesz szüksége, mert állapota romlani kezdett. Idén év elején egészségi állapota hirtelen súlyosra fordult, ezért mentővel kórházba szállították. Öt hetet töltött kórházban, mielőtt sor kerülhetett a második, életmentő májátültetésre. A műtét után még a járást is újra meg kellett tanulnia.

Sokk volt, amikor besárgultam. Úgy néztem ki, mint a Simpson család egyik szereplője

– mondta Kieran. Hozzátette, hogy nagyon kellemetlenül érezte magát az utcán, mert mindenki őt nézte. Édesanyja, az 54 éves Kerry szerint fia egyik nap még csak rosszul érezte magát, másnap reggelre viszont teljesen besárgult.

Kieran epeúti atréziával született. Ez egy ritka veleszületett rendellenesség, amelyben az epeutak nem fejlődnek ki megfelelően vagy elzáródnak, ami idővel súlyos májkárosodást okozhat.

A betegség tünetei közé tartozik:

• elhúzódó sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása),

• sötét vizelet,

• világos széklet.

Miközben a második átültetésre várt, januárban ismét sárgaság alakult ki nála. Ennek oka a bilirubin nevű anyag felszaporodása volt a szervezetében. A bilirubin normál esetben távozik, de ha a máj vagy az epeutak nem működnek megfelelően, felhalmozódik a vérben, és sárgára színezi a bőrt, illetve a szemfehérjét.

A fiatal férfit a birminghami Queen Elizabeth Kórházba szállították, ahol öt hétig várt megfelelő donorszervre. A második májátültetést február végén végezték el, és a sikeres műtét után bőrének színe hamar ismét normális lett. A műtétet követően Kieran intenzív osztályra került, és a felépülése rendkívül nehéz volt:

A műtét után szörnyű fájdalmaim voltak. Újra meg kellett tanulnom járni. Hathetente járok kontrollra, és életem végéig gyógyszereket kell szednem.

Bár még mindig lábadozik, elmondása szerint már sokkal jobban érzi magát. Kieran azért osztotta meg történetét, mert szeretné felhívni a figyelmet a ritka májbetegségekre - írja a The Sun, ahol képek is megtekinthetők a férfiről.

