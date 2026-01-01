SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Héjas és hámozott mandarinok egy asztalon

5 tipp, hogyan ismerd fel az édes mandarint

mandarin
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 17:15
tippek-tanácsokvásárlás
Édes mandarint szeretnél venni, de már túl sokszor ért csalódás? Létezik néhány jó trükk arra, hogy kiderüljön, melyik lesz igazán finom. Néhány egyszerű jel már a gyümölcs kézbevételekor, sőt ránézésre is elárulja, mennyire lesz édes a mandarin.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A mandarin édessége több külső jelből is felismerhető.
  • A származási hely, a héj állapota és a súly sokat elárul az ízéről.

A mandarin nem véletlenül a tél egyik legkedveltebb gyümölcse. Magas C-vitamin-tartalmát sokan ismerik, ezenkívül erős antioxidáns, vagyis gyulladáscsökkentő hatású, sőt a stressz szervezetre gyakorolt negatív hatásait is enyhítheti. Egy mandarin gyakorlatilag fedezi a napi C-vitamin-szükségletet, emellett B-vitaminokat, folsavat, kalciumot, vasat, káliumot és rezet is tartalmaz.

Mandarinok kosárban
A friss és édes mandarin héja élénk színű
Fotó: Sea Wave /  Shutterstock 

Ezért fogyassz mindennap mandarint

A rostban gazdag gyümölcs támogatja az emésztést és különösen jól jön a téli, megfázásos időszakban. Bioflavonoidjai révén baktérium- és vírusellenes tulajdonságokkal bír, sőt vérzéscsillapító hatása is ismert. A mandarin rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, segíti a vér és a máj tisztulását, valamint támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Alacsony kalória- és zsírtartalma miatt fogyókúra alatt is bátran beilleszthető az étrendbe. Nem utolsósorban a mandarin friss illata jó hatással van a hangulatra, így a lelket is felfrissíti. Ha igazán finom mandarint szeretnél venni, akkor érdemes néhány árulkodó jelre odafigyelned. Mutatjuk, hogyan válassz igazán édes mandarint!

5 tipp a legédesebb mandarin kiválasztásához

1. Figyeld a származási helyet

Tapasztalatok szerint a Spanyolországból és Marokkóból érkező mandarinok a legédesebbek. Az ottani éghajlat kedvez a cukortartalom kialakulásának, ezért ezek közül érdemes választani.

2. A héj színe sokat elárul

A halvány, zöldes héjú mandarin általában éretlen, az íze inkább savanyú. Az igazán finom gyümölcs héja élénk narancssárga, egyenletes színű, tapintásra feszes.

3. Kicsi, de legyen súlya

Vedd a kezedbe a mandarint. Az édes, lédús gyümölcs a méretéhez képest nehéz. Ha túl könnyűnek érzed, nagy eséllyel már kiszáradt, és az íze sem lesz az igazi.

4. A sérült héj intő jel

A száraz, ráncos vagy sérült héj nem sok jót ígér. Az ilyen mandarin általában már veszített a frissességéből, ezt inkább ne vedd meg.

5. A levél is árulkodó

Ha leveles mandarint látsz, nézd meg közelebbről a levelet. A friss, zöld levél jó jel, a száraz, kemény viszont arra utal, hogy a gyümölcs már nem lédús.

Ha ezt a néhány szempontot végigveszed vásárláskor, jó eséllyel elkerülöd a csalódásokat és tényleg olyan mandarint viszel haza, amelyet öröm lesz megenni.

