5 tipp, hogyan ismerd fel az édes mandarint

A mandarin édessége több külső jelből is felismerhető.

A származási hely, a héj állapota és a súly sokat elárul az ízéről.

A mandarin nem véletlenül a tél egyik legkedveltebb gyümölcse. Magas C-vitamin-tartalmát sokan ismerik, ezenkívül erős antioxidáns, vagyis gyulladáscsökkentő hatású, sőt a stressz szervezetre gyakorolt negatív hatásait is enyhítheti. Egy mandarin gyakorlatilag fedezi a napi C-vitamin-szükségletet, emellett B-vitaminokat, folsavat, kalciumot, vasat, káliumot és rezet is tartalmaz.

A friss és édes mandarin héja élénk színű

Fotó: Sea Wave / Shutterstock

Ezért fogyassz mindennap mandarint

A rostban gazdag gyümölcs támogatja az emésztést és különösen jól jön a téli, megfázásos időszakban. Bioflavonoidjai révén baktérium- és vírusellenes tulajdonságokkal bír, sőt vérzéscsillapító hatása is ismert. A mandarin rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, segíti a vér és a máj tisztulását, valamint támogatja a szív- és érrendszer egészségét. Alacsony kalória- és zsírtartalma miatt fogyókúra alatt is bátran beilleszthető az étrendbe. Nem utolsósorban a mandarin friss illata jó hatással van a hangulatra, így a lelket is felfrissíti. Ha igazán finom mandarint szeretnél venni, akkor érdemes néhány árulkodó jelre odafigyelned. Mutatjuk, hogyan válassz igazán édes mandarint!

5 tipp a legédesebb mandarin kiválasztásához

1. Figyeld a származási helyet

Tapasztalatok szerint a Spanyolországból és Marokkóból érkező mandarinok a legédesebbek. Az ottani éghajlat kedvez a cukortartalom kialakulásának, ezért ezek közül érdemes választani.

2. A héj színe sokat elárul

A halvány, zöldes héjú mandarin általában éretlen, az íze inkább savanyú. Az igazán finom gyümölcs héja élénk narancssárga, egyenletes színű, tapintásra feszes.

3. Kicsi, de legyen súlya

Vedd a kezedbe a mandarint. Az édes, lédús gyümölcs a méretéhez képest nehéz. Ha túl könnyűnek érzed, nagy eséllyel már kiszáradt, és az íze sem lesz az igazi.

4. A sérült héj intő jel

A száraz, ráncos vagy sérült héj nem sok jót ígér. Az ilyen mandarin általában már veszített a frissességéből, ezt inkább ne vedd meg.