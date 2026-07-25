„Mi a f*sz ez?!” – Sokkot kapott a limuzinból kiszálló világsztár Magyarországon

Bizonyára sokaknak ismerős még Bíró Csongor neve, aki egykor a Megasztár színpadán hódította meg a közönséget igazi szívtipróként. A fiatal tehetség azóta is aktívan zenél, legújabb, Hogy tudlak így című dala pedig egy viharos, se veled, se nélküled viszonyt dolgoz fel. Csongor komoly mérföldkőhöz érkezett, augusztus 20-án a Carson Coma előtt lép majd színpadra. A készülődés közben ráadásul elmesélt egy egészen szürreális, eddig titkolt történetet, amely egy igazi '90-es évekbeli eurodance világsztárhoz, Haddawayhez köti őt egy rendkívül furcsa erdei fellépés kapcsán.

A Megasztár tehetsége nem akárkivel lépett fel egy céges bulin (Fotó: Bors)

Így énekelt a Megasztár felfedezettje Haddaway-jel

„Szerintem sokan tudnak azonosulni a dallal, nem konkrét személy ihlette, hanem egy érzés, amivel sokszor találkoztam már. Eddig szinte csak pozitív visszajelzés jött, de nem állok meg, hamarosan érkeznek a következő dalok is” – mondta Csongor, aki egy különleges, méregdrága emléket is őriz otthon az ünneplésre:

El van rakva egy jó drága pezsgő, ami a Haddaway-koncertről maradt meg, ahol apum intézte a ridert. Ha felvesznek a suliba, itt az idő, hogy felbontsam. A Megasztárnál és az érettséginél is megtehettem volna, de úgy voltam vele, várjunk még egy picit

– szögezte le az énekes. De hogyan került egy színpadra a tehetségkutató felfedezettje és a What is Love legendás előadója? A sztori egy exkluzív céges bulin indult, ahol a formabontó helyszín még a sokat látott világsztárt is teljesen sokkolta.

@csongi_biro Bíró Csongor Vitéz technikai tolmácsként érkezett Haddaway fellépésének helyszínére. A színpadi körülmények, mikrofonok, monitor és front hang az igényeknek maradéktalanul megfelelő beállítása volt a cél. A hangbeállás és beszélgetésük közben szóba került Csongor zenei tudása is. A sztár fellépése végén spontán együttműködésre invitálta. Rövid részlet! ♬ original sound - Bíró Csongor

Meghökkent a körülményektől a világsztár

„Amikor kiszállt a limuzinból, az első szava az volt, 'What the fuck is this?' (magyarul: Mi a f∗sz ez? - a szerk.), mivel a színpad konkrétan az erdő közepén állt” – emlékezett vissza nevetve Csongor. Végül a családi büszkeség és a nyelvtudás hozta meg a váratlan áttörést.

Apum épp hangosította Haddawayt, én voltam az egyetlen angolul beszélő technikus, bár itt inkább az angoltudáson van a hangsúly. Szerencsére apum tudott annyit mondani neki, hogy 'my son is a very good singer' (magyarul: a fiam egy nagyon jó énekes - a szerk.). Összehaverkodtunk, kiderült, hogy hasonló előadókat szeretünk, majd egyszerűen felhívott maga mellé a színpadra

– mesélte az énekes.