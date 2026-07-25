„Mi a f*sz ez?!” – Sokkot kapott a limuzinból kiszálló világsztár Magyarországon

Bizonyára sokaknak ismerős még Bíró Csongor neve, aki egykor a Megasztár színpadán hódította meg a közönséget igazi szívtipróként. A fiatal tehetség azóta is aktívan zenél, legújabb, Hogy tudlak így című dala pedig egy viharos, se veled, se nélküled viszonyt dolgoz fel. Csongor komoly mérföldkőhöz érkezett, augusztus 20-án a Carson Coma előtt lép majd színpadra. A készülődés közben ráadásul elmesélt egy egészen szürreális, eddig titkolt történetet, amely egy igazi '90-es évekbeli eurodance világsztárhoz, Haddawayhez köti őt egy rendkívül furcsa erdei fellépés kapcsán.
„Szerintem sokan tudnak azonosulni a dallal, nem konkrét személy ihlette, hanem egy érzés, amivel sokszor találkoztam már. Eddig szinte csak pozitív visszajelzés jött, de nem állok meg, hamarosan érkeznek a következő dalok is” – mondta Csongor, aki egy különleges, méregdrága emléket is őriz otthon az ünneplésre:
El van rakva egy jó drága pezsgő, ami a Haddaway-koncertről maradt meg, ahol apum intézte a ridert. Ha felvesznek a suliba, itt az idő, hogy felbontsam. A Megasztárnál és az érettséginél is megtehettem volna, de úgy voltam vele, várjunk még egy picit
– szögezte le az énekes. De hogyan került egy színpadra a tehetségkutató felfedezettje és a What is Love legendás előadója? A sztori egy exkluzív céges bulin indult, ahol a formabontó helyszín még a sokat látott világsztárt is teljesen sokkolta.
„Amikor kiszállt a limuzinból, az első szava az volt, 'What the fuck is this?' (magyarul: Mi a f∗sz ez? - a szerk.), mivel a színpad konkrétan az erdő közepén állt” – emlékezett vissza nevetve Csongor. Végül a családi büszkeség és a nyelvtudás hozta meg a váratlan áttörést.
Apum épp hangosította Haddawayt, én voltam az egyetlen angolul beszélő technikus, bár itt inkább az angoltudáson van a hangsúly. Szerencsére apum tudott annyit mondani neki, hogy 'my son is a very good singer' (magyarul: a fiam egy nagyon jó énekes - a szerk.). Összehaverkodtunk, kiderült, hogy hasonló előadókat szeretünk, majd egyszerűen felhívott maga mellé a színpadra
– mesélte az énekes.
A közös produkció abszolút spontán volt, Csongornak pedig csupán másodpercei maradtak a rögtönzésre a tomboló közönség előtt: „Kérdeztem tőle, hogy mégis mit fogunk játszani, erre ő csak annyit mondott, úgyis tudni fogod. A lépcsőn felfelé menet szólt, hogy ismerem-e a Sex Bomb-ot. Mondtam neki, hogy konkrétan ezt az egyetlen sort tudom belőle. Végül teljesen végigimprovizáltam a színpadon a számot, a mai napig felejthetetlen élmény számomra.”
Ez a szürreális erdei koncert és a világsztárral való közös örömzenélés örökre beírta magát az énekes emlékkönyvébe, de Csongor ma már határozottan a jövőbe tekint. A nosztalgikus történetek után most a saját sikerek kovácsolásán a sor. Az augusztus 20-i Carson Coma előtti fellépés és a csőben lévő új slágerek garantálják, hogy a Megasztár egykori szívtiprójáról még rengeteg szó esik majd a közeljövőben. A behűtött, méregdrága pezsgő pedig minden bizonnyal hamarosan pukkanni fog, elvégre eljött a jól megérdemelt ünneplés ideje.
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