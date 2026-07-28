Herceg Erika a Megasztárról: ”Szét fog szedni Magyarország!”

Herceg Erika nem az a típus, aki csak azért kihátrál egy döntése mögül, mert ezt várják tőle a tömegek. Ha az énekesnő valamit a fejébe vesz, akkor is keresztülviszi az akaratát, ha emiatt kommenthadjárat indul ellene. Volt erre példa a Megasztár tavalyi szériája során is és Erika „ígéri”, idén is kavicsot dob majd abba a bizonyos tóba.

Herceg Erika, a Megasztár mestere már most tisztában van vele, hogy a döntéseit nem mindenki érti majd meg (Fotó: Tumbász Hédi)

Herceg Erika: „Tisztában vagyok azzal, hogy mit éreznek...”

Herceg Erika nem tagadja, az idei Megasztár válogatói során is hozott olyan döntéseket, melyekkel sikerült alaposan meglepnie mestertársait, de még a stáb többi tagját is. A mester ugyanis saját, sőt sajátos megközelítéssel áll a tehetségkutatáshoz. Azt mondja, ennek az egyik oka, hogy rettenetesen empatikus személyiség, illetve hogy saját tapasztalatokkal is rendelkezik ezen a téren.

A nézők látni fogják, hogy a válogatás utolsó szakaszában teljesen szétestem.

„Nagyon gyorsan tudok kapcsolódni emberekhez és át tudom érezni a helyzetüket. Hiszen én is pont így kerültem be egy szuper együttesbe annak idején, vagyis részt vettem egy hasonló versenyben. Tisztában vagyok azzal, hogy mit éreznek és mennyire nehéz is a helyzetükben reálisan látni mindazt, ami körülöttük történik” – kezdte a Borsnak Herceg Erika, a Megasztár mestere.

Herceg Erika tudja, hogy támadások kereszttűzébe kerül (Fotó: Tumbász Hédi)

„Azt fogják mondani a Megasztár nézői, hogy én vagyok a legnagyobb trash”

A kérdés csak az, szokott-e később azon agyalni, hogy ezt vagy azt másképpen kellett volna csinálnia? „Néha, a nap végén agyaltam azon, hogy valamit, vagy akár mindent másképpen kellett volna csinálnom. De én azt mondom, hogy az életben el kell tudni fogadnunk, hogy vannak döntések, melyeket ha meghozunk, már nem tudjuk visszacsinálni és vállalnunk kell a következményeket. Rengeteg energiát emészt fel a múlton, a megváltoztathatatlanon való felesleges agyalás. Ha kétely marad bennem egy döntésem kapcsán, akkor elraktározom magát a helyzetet, és ha később hasonló szituációba kerülök, felidézem magamban a dilemmámat és megpróbálok ennek fényében jobb döntést hozni. Igyekszem nem kétszer beleesni ugyanabba a hibába” – mondta lapunknak a TV2 sztárja, aki ezután elárulta, biztos benne, hogy lesz egy pillanat, amikor sok nézőt haragít majd magára a Megasztár idei szériájában meghozott döntésével. „A Megasztár válogatói alatt néha olyan döntéseket hoztam, hogy csak na! Már most tudom, hogy hol van az a pont, ahol szét fog szedni Magyarország. Igazából már akkor tudtam, hogy nagy botránynak nézek elégbe, amikor a két versenyzőt bevittem párbajozni.”

Azt fogják mondani a Megasztár nézői, hogy én vagyok a legnagyobb trash és azt fogják kérdezgetni egymástól, hogy mégis mit csináltam én ezzel a műsorral.

„Annak, amit tettem, megvolt az üzenete és ha odaérünk, el is fogom mondani. Be fognak érni a döntéseim… Vagyok annyira bevállalós és gátlástalan, hogy lesz, ami lesz alapon döntöttem” – zárta gondolatait Herceg Erika.