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Teljes titokban elvált és új életet kezdett a TV2 sztárja: a gyönyörű modell mindenkit sokkolt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Next Top Model Hungary
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 26. 16:00
Papp Gabikarrierválásúj szerelem
Már jó ideje pletykálták, hogy talán nincs minden rendben a TV2 modelljének házasságában, de ő maga hallgatott. A Next Top Model Hungary sztárja most nagy bejelentést tett, ami tartogatott néhány meglepetést.
Balla Nikolett
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A Next Top Model Hungary versenyzőinek életét a műsor óta árgus szemekkel figyelik a rajongók, és bizony jó néhányukkal megfordult a világ az elmúlt két évben. Azt azonban talán kijelenthetjük, hogy a legtöbb változást Papp Gabi útja tartogatta, aki ez idő alatt annyi mindent átélt, amit más talán egy évtized alatt sem. Az egykori modell TikTok-oldalán beszélt a magánéletéről, amit már hónapok óta rengeteg pletyka övezett.

A Next Top Model Hungary sztárja szép sikereket ért el modellként.
Papp Gabi Next Top Model Hungary-s szereplése óta szinte minden megváltozott az életében (Fotó: Szabolcs László/Archív)

Papp Gabi a Next Top Model Hungary 2024-es évadának szereplőjeként vált ismertté, ahol nem csak ő volt a rangidős, a maga 34 évével, hanem a mezőny egyetlen anyukája is. A modell végül a hatodik helyet szerezte meg a műsorban, majd visszatért Angliába, ahol akkor már 15 éve élt, és kislánya is ott nőtt fel. Nem sokkal később azonban hazaköltöztek, miután Papp Gabi párja megkérte a kezét. Az eljegyzésre novemberben került sor, majd gyorsan, 2025 februárjában az esküvőt is megtartották. Az angliai szűk családi ceremónia után pedig belevágtak, hogy új életet kezdjenek Magyarországon. A modell akkor még arról mesélt, hogy férje mindenben támogatja, és tökéletesen tudja kezeli a fehérneműs fotózásokat. Valami azonban mégis félrecsúszott…

Papp Gabi férjével két évig alkotott egy párt, mielőtt összeházasodtak.
A Next Top Model Hungary 1. évadának sztárja másfél éve még azt hitte, megtalálta az igazit (Fotó: TV2)

A Next Top Model Hungary Gabija elvált

A rajongók néhány hónapja szúrták ki, hogy Papp Gabi férjével közös fotói eltűntek a közösségi média felületeiről, így azonnal a szakításról kezdtek suttogni. Végül maga a modell is teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Most viszont újult erővel tért vissza, és végre megtette a nagy bejelentést.

Sokan kérdezték, és több helyen fel is röppent, hogy együtt vagyok-e még a férjemmel, akit a műsorban láthattatok, és szeretném megerősíteni a hírt, hogy már nem alkotunk egy párt. De erről többet igazából nem szeretnék nyilatkozni

 – kezdte őszintén a videót.

„Most az életem egy teljesen más irányt vett, és igazából egy új kapcsolat is felbukkant az életemben, amiről szeretnék majd többet megosztani, de most egyelőre megélem ezt a pillanatot vele és a kislányommal. De mindenképpen fogok majd erről még beszélni, mert ő sem egy átlagos ember, úgyhogy erről is mennek már találgatások, hogy ki lehet ő és van-e köztünk valami” – tette hozzá titokzatosan.

Papp Gabi főszerepet kapott egy filmben.
Papp Gabi családja újra teljes, de az egykori modell immár egy másik férfi oldalán boldog (Fotó: Gerusz Kristóf)

Papp Gabi modellként sem érezte már jól magát

Ha mindez nem lenne elég, nem csak az anyuka magánéletében, a karrierjében is történtek komoly változások, ugyanis mint kiderült, a divatlapok és kifutók világát a filmvászonra cserélte.

„Ebben az elmúlt egy évben rengeteg olyan dolog történt, ami megváltoztatott. Ennek a hatása az, hogy bár én nagyon szeretem a modellkedést, és mindig is a szívem csücske marad, de arra a döntésre jutottam, hogy befejezem. Szeretném, ha az életem egy picit más irányt venne, aminek a fő oka az, hogy szeretnék más területeken is helytállni, mint például a színészkedés. Kaptam egy lehetőséget most, hogy egy olyan filmben lehessek az egyik főszereplő, ami majd a mozikban fog megjelenni” – mesélte a Next Top Model Hungary Papp Gabija sejtelmesen, ami miatt a rajongók már most izgatottan várják a további fejleményeket.

@3ll4z4f1r4 Mi történt velem a NTMH óta #update ♬ original sound - Ella

 

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