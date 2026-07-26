Teljes titokban elvált és új életet kezdett a TV2 sztárja: a gyönyörű modell mindenkit sokkolt

A Next Top Model Hungary versenyzőinek életét a műsor óta árgus szemekkel figyelik a rajongók, és bizony jó néhányukkal megfordult a világ az elmúlt két évben. Azt azonban talán kijelenthetjük, hogy a legtöbb változást Papp Gabi útja tartogatta, aki ez idő alatt annyi mindent átélt, amit más talán egy évtized alatt sem. Az egykori modell TikTok-oldalán beszélt a magánéletéről, amit már hónapok óta rengeteg pletyka övezett.

Papp Gabi Next Top Model Hungary-s szereplése óta szinte minden megváltozott az életében (Fotó: Szabolcs László/Archív)

Papp Gabi a Next Top Model Hungary 2024-es évadának szereplőjeként vált ismertté, ahol nem csak ő volt a rangidős, a maga 34 évével, hanem a mezőny egyetlen anyukája is. A modell végül a hatodik helyet szerezte meg a műsorban, majd visszatért Angliába, ahol akkor már 15 éve élt, és kislánya is ott nőtt fel. Nem sokkal később azonban hazaköltöztek, miután Papp Gabi párja megkérte a kezét. Az eljegyzésre novemberben került sor, majd gyorsan, 2025 februárjában az esküvőt is megtartották. Az angliai szűk családi ceremónia után pedig belevágtak, hogy új életet kezdjenek Magyarországon. A modell akkor még arról mesélt, hogy férje mindenben támogatja, és tökéletesen tudja kezeli a fehérneműs fotózásokat. Valami azonban mégis félrecsúszott…

A Next Top Model Hungary 1. évadának sztárja másfél éve még azt hitte, megtalálta az igazit (Fotó: TV2)

A Next Top Model Hungary Gabija elvált

A rajongók néhány hónapja szúrták ki, hogy Papp Gabi férjével közös fotói eltűntek a közösségi média felületeiről, így azonnal a szakításról kezdtek suttogni. Végül maga a modell is teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Most viszont újult erővel tért vissza, és végre megtette a nagy bejelentést.

Sokan kérdezték, és több helyen fel is röppent, hogy együtt vagyok-e még a férjemmel, akit a műsorban láthattatok, és szeretném megerősíteni a hírt, hogy már nem alkotunk egy párt. De erről többet igazából nem szeretnék nyilatkozni

– kezdte őszintén a videót.

„Most az életem egy teljesen más irányt vett, és igazából egy új kapcsolat is felbukkant az életemben, amiről szeretnék majd többet megosztani, de most egyelőre megélem ezt a pillanatot vele és a kislányommal. De mindenképpen fogok majd erről még beszélni, mert ő sem egy átlagos ember, úgyhogy erről is mennek már találgatások, hogy ki lehet ő és van-e köztünk valami” – tette hozzá titokzatosan.