Tom Cruise és Katie Holmes lánya nagy dobásra készül: Suri híres szülei nyomdokaiba lép

Suri híres szülei nyomdokaiba lép. Katie Holmes és Tom Cruise lánya hatalmas lehetőséget kapott. Egy William Shakespeare darab modern feldolgozásában, a Midsummer! című előadásban kapott szerepet.

Tom Cruise és Katie Holmes lánya, Suri Cruise szerepet kapott egy William Shakespeare darab modern átiratában (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Suri hatalmas lehetőséget kapott a Carnegie Mellon Egyetem jóvoltából

hatalmas lehetőséget kapott a jóvoltából Tom Cruise és Katie Holmes lánya szerepelni fog a Szentivánéji álom című darab modern átiratában

lánya szerepelni fog a című darab modern átiratában A 20 éves lány még egy lépéssel közelebb került ahhoz az álmához, hogy híres szülei nyomdokaiba léphessen.

Tom Cruise és Katie Holmes lánya, Suri szülei nyomdokaiba lép

Tom Cruise és Katie Holmes lánya hatalmas lehetőséget kapott arra, hogy híres szülei nyomdokaiba léphessen. A Page Six értesülései szerint Suri Noelle, aki korábban Suri Cruise-ként volt ismert a Carnegie Mellon Egyetem nyári színházi programjának keretében William Shakespeare egyik legismertebb művében, a Szentivánéji álom című darab modern átiratában kapott szerepet. A Midsummer! című 90 perces előadás július 31-én és augusztus 1-jén debütál a pittsburghi Trust Arts Education Center Peirce Studio színpadán, ezt követően pedig a társulat az Egyesült Királyságba utazik, ahol az Edinburgh Fringe Fesztiválon is bemutatják a darabot augusztus 6. és 19. között.

Suri Noelle színésznőnek tanul

Katie Holmes és Tom Cruise lánya a Carnegie Mellon University-n tanul színművészetet, ami az egyik legismertebb művészeti iskola az Amerikai Egyesült Államokban. Nemrég fejezte be második egyetemi évét, tanulmányai során pedig már több színházi projektben is részt vett: márciusban például az Angel nevű karaktert alakította a Cosmic Microwave Background című felolvasószínházi előadásban Pittsburghben.

Tom Cruise lánya, Suri elhagyta apja vezetéknevét, és helyette felvette anyja második nevét, a Noelle-t (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Suri Cruise névváltoztatása

Az elmúlt években Tom Cruise lánya azonban nemcsak a színházi munkái került a figyelem középpontjába, hanem a névváltoztatása miatt is. A fiatal lány a középiskolás éveiben ugyanis még Suri Cruise néven volt ismert, a ballagásán viszont már Suri Noelle néven szerepelt. Ezzel is tisztelegve édesanyja, Katie Holmes előtt, akinek középső nevét választotta apja vezetékneve helyett. Azóta pedig a színházi produkciókban is ezt a nevet használja, ami sokak szerint azt jelzi, hogy szeretne kilépni apja árnyékából, helyette pedig saját identitást és karriert akar felépíteni.