Ez az érzékszerved megmenthet az Alzheimer-kórtól

A kognitív hanyatlásunkat és a neurológiai betegségek kialakulását szinte minden esetben a szaglásunk elvesztése vagy drasztikus romlása előzi meg.

Kaliforniai kutatók arra jutottak, hogy az orr illóolajokkal való rendszeres stimulációja éjszakánként képes fizikailag megerősíteni az agyunk emlékezeti központját.

Hat hónapon keresztül hét különböző illóolaj váltogatásával érték el a leglátványosabb javulást a kísérletben részt vevőknél.

A diffúzorok használata alvás közben nemcsak a memóriát turbózza fel, hanem mélyebb és pihentetőbb alvást is biztosít.

Egy filléres otthoni módszer az egyik legígéretesebb non-invazív alternatíva lehet az Alzheimer-kór korai fázisának kezelésében.

Az éjszakai aromaterápia lehet az egyik leghatékonyabb fegyver az Alzheimer-kór és az időskori szellemi leépülés megelőzésében. Az emberi agy legősibb és legközvetlenebb érzékelési csatornája a szaglás, ami közvetlenül kapcsolatban áll az emlékezetért felelős központokkal. Amikor a szaglásunk tompulni kezd – ami a demencia és az Alzheimer-kór egyik első, gyakran nehezen észrevehető jele –, az agyunk bizonyos területei is zsugorodni kezdenek, ám a folyamat szerencsére visszafordítható.

Aromaterápiával megelőzhető az Alzheimer-kór?

Fotó: Tamara B / shutterstock

Egyszerű módszer a demencia és az Alzheimer-kór ellen

A tudósok régóta tudják, hogy a szaglóidegeink közvetlen összeköttetésben állnak a hippokampusszal, az agyunk azon részével, amely a tanulásért és az emlékeink rögzítéséért felel. Nem véletlen, hogy egy régen érzett illat azonnal képes előhívni a gyerekkori emlékeinket vagy egy rég elfeledett pillanatot. Amikor ezt a rendszert éjszaka, alvás közben, célzottan bombázzuk ingerekkel, előhívjuk a különféle emlékeket.

A szaglás a legveszélyeztetettebb érzékszervünk

Amit nem használunk, azt elveszítjük – tartja a mondás, és ez a szaglórendszerünkre hatványozottan igaz. A modern világban hajlamosak vagyunk teljesen elhanyagolni a szaglásunkat, hiszen a vizuális ingerek és a hangok uralják a mindennapjainkat. Ahogy idősödünk, a szaglóhám sejtjei kopni kezdenek, és ezzel párhuzamosan az agyunk is veszít a plaszticitásából. Kutatások szerint a szaglásunk romlása már évekkel azelőtt jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását, hogy az első komolyabb memóriazavar megjelenne.