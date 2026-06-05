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Alzheimer-kór illusztrálása vörös fonallal

Ez az érzékszerved megmenthet az Alzheimer-kórtól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időskori elbutulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 08:15
egészségAlzheimer-kóraromaterápiamegelőzés
Akár 226 százalékkal is javíthatják a memóriánkat és a kognitív képességeinket az éjszakai illataromák egy friss kutatás szerint. Ha rendszeresen alkalmazzuk a különféle illóolajokat, az Alzheimer-kór kialakulását is megakadályozhatjuk.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • A kognitív hanyatlásunkat és a neurológiai betegségek kialakulását szinte minden esetben a szaglásunk elvesztése vagy drasztikus romlása előzi meg.
  • Kaliforniai kutatók arra jutottak, hogy az orr illóolajokkal való rendszeres stimulációja éjszakánként képes fizikailag megerősíteni az agyunk emlékezeti központját.
  • Hat hónapon keresztül hét különböző illóolaj váltogatásával érték el a leglátványosabb javulást a kísérletben részt vevőknél.
  • A diffúzorok használata alvás közben nemcsak a memóriát turbózza fel, hanem mélyebb és pihentetőbb alvást is biztosít.
  • Egy filléres otthoni módszer az egyik legígéretesebb non-invazív alternatíva lehet az Alzheimer-kór korai fázisának kezelésében.

Az éjszakai aromaterápia lehet az egyik leghatékonyabb fegyver az Alzheimer-kór és az időskori szellemi leépülés megelőzésében. Az emberi agy legősibb és legközvetlenebb érzékelési csatornája a szaglás, ami közvetlenül kapcsolatban áll az emlékezetért felelős központokkal. Amikor a szaglásunk tompulni kezd – ami a demencia és az Alzheimer-kór egyik első, gyakran nehezen észrevehető jele –, az agyunk bizonyos területei is zsugorodni kezdenek, ám a folyamat szerencsére visszafordítható.

Alzheimer-kór megelőzésére használt illóolajok
Aromaterápiával megelőzhető az Alzheimer-kór? 
Fotó: Tamara B /   shutterstock

Egyszerű módszer a demencia és az Alzheimer-kór ellen

A tudósok régóta tudják, hogy a szaglóidegeink közvetlen összeköttetésben állnak a hippokampusszal, az agyunk azon részével, amely a tanulásért és az emlékeink rögzítéséért felel. Nem véletlen, hogy egy régen érzett illat azonnal képes előhívni a gyerekkori emlékeinket vagy egy rég elfeledett pillanatot. Amikor ezt a rendszert éjszaka, alvás közben, célzottan bombázzuk ingerekkel, előhívjuk a különféle emlékeket.

A szaglás a legveszélyeztetettebb érzékszervünk

Amit nem használunk, azt elveszítjük – tartja a mondás, és ez a szaglórendszerünkre hatványozottan igaz. A modern világban hajlamosak vagyunk teljesen elhanyagolni a szaglásunkat, hiszen a vizuális ingerek és a hangok uralják a mindennapjainkat. Ahogy idősödünk, a szaglóhám sejtjei kopni kezdenek, és ezzel párhuzamosan az agyunk is veszít a plaszticitásából. Kutatások szerint a szaglásunk romlása már évekkel azelőtt jelezheti az Alzheimer-kór kialakulását, hogy az első komolyabb memóriazavar megjelenne.

200 százalékos javulás

Az UC Irvine egyetem kutatói egy végtelenül egyszerű, mégis zseniális kísérletet hajtottak végre: a résztvevők hálószobájában minden éjszaka két órán át különböző arometerápiás illóolajokat párologtattak. A palettán olyan klasszikusok szerepeltek, mint a rózsa, a levendula, az eukaliptusz, a citrom, a borsmenta, a rozmaring és a jázmin. Az eredmények magukért beszéltek, hiszen a kognitív teszteken az illatokkal stimulált csoport tagjai elképesztő, 226 százalékos javulást produkáltak a kontrollcsoportban lévőkhöz képest. Az MRI vizsgálatok ráadásul kimutatták, hogy az agykérgük kritikus útvonalai is sokkal épebbek maradtak.

Így alakítsuk át a hálószobánkat, hogy megelőzhessük a bajt

Nem kell megvárnunk, amíg a demencia és az Alzheimer-kór első jelei jelentkeznek, a prevenciót már ma este elkezdhetjük. Szerezzünk be egy megbízható ultrahangos diffúzort, és tankoljunk fel tiszta, százszázalékos természetes illóolajokkal. A titok a változatosságban rejlik, ugyanis az agyunk gyorsan képes hozzászokni az állandó ingerekhez, így a legjobb, ha mindennap más és más esszenciát csepegtetünk a vízbe. Kezdhetjük például nyugtató levendulával a mély alvás érdekében, majd jöhet a frissítő borsmenta, vagy a keringésünket serkentő rozmaring. Az agyunk hálás lesz értük.

További részletek az alábbi videóban:

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