Három idős nő a parkban sétál a demencia elkerülése érdekében.

Megdöbbentő, de segíthet: ezzel az egyszerű hétköznapi szokással csökkenthető a demencia kialakulása

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 16:15
A séta jótékony hatásait nem csupán a testeden, hanem az agyadon is megtapasztalhatod, szinte felfrissül tőle az elméd. Sőt, egy vizsgálatból most kiderült, hogy már egy kevés sétával akár évekkel is meghosszabbíthatod szellemi frissességedet, és csökkentheted a demencia kialakulásának esélyét. Mutatjuk, hány lépést érdemes megtenned hozzá egy nap!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Egy hosszú éveken át tartó vizsgálat eredményei szerint a demencia, vagy más néven az időskori elbutulás megelőzéséhez vezető út sokkal közelebb van, mint hittük. Rendszeres sétával hatékonyan küzdhetsz a szellemi frissességért. Meglepő, hogy csak ennyit kell lépned egy nap, és máris rengeteget tettél a mentális egészségedért!

A demencia betegségétől szenvedő idős nő.
A rendszeres sétával jelentősen csökkentheted a demencia kialakulásának kockázatát.
Fotó: 123RF
  • Már napi néhány ezer lépés is jó hatással van a mentális egészségedre.
  • A kutatások szerint a mozgás lassítja a kognitív hanyatlást.
  • Két kulcsérték rajzolódott ki a lépésszámokban.
  • A mozgás más tudatos életmódbeli változtatásokkal együtt még erősebb védelmet ad.

A séta pozitív hatásai az egészségre: így tehetsz a demencia ellen

Bár a séta egy nem túl megterhelő mozgásforma, igen hasznos – és nemcsak a tested, hanem az mentális egészséged számára is. Mozgás közben több vér jut az agyba, javul az oxigénellátás és olyan biológiai folyamatok indulnak be, amelyek segítik az idegsejtek közti kapcsolatokat. A gyulladásos folyamatok mérséklődnek és a stresszhormonok szintje is csökken. Tehát, ha rendszeresen teszed, egy könnyed séta nemcsak frissíteni fog, de hosszú távon is képes edzésben tartani az agyadat.

Sétával a demencia ellen?

A Harvard Aging Brain Study keretein belül közel 300, 50 és 90 év közötti ember adatait elemezték. Mind szellemileg egészségesek voltak a vizsgálat kezdetén. A résztvevőket több éven át követték: lépésszámlálóval mérték a mozgásukat, rendszeres kognitív teszteket végeztek, és agyi képalkotó vizsgálatokkal figyelték a változásokat.

Az kutatás megdöbbentő eredményeket hozott a demencia kapcsán: napi 3000–5000 lépés is lassította a tau nevű fehérje felhalmozódását az agyban, ami azért fontos, mert a tau kóros felgyülemlése az Alzheimer-kór egyik kulcsfolyamata.

Az egészséges agyban a tau az, ami szabályozza a mikrotubulusokat, a mikrotubulusok pedig az agyműködést segítő neuronok fontos alkotóelemei. Ha a tauból túl sok termelődik, az károsítja az idegsejteket, ami az Alzheimer-kór tüneteinek kialakulásához vezet.

Ennyit kell lépned egy nap, hogy csökkentsd az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát

Idős nő sétál az utcán a demencia megelőzése érdekében.
A vizsgálat alapján a kulcs a napi legalább 3000 lépés megtétele!
Fotó: Dmitry Berkut / 123RF

A kutatók két határértéket jelöltek ki:

Azoknál, akik napi 3000–5000 lépést tettek meg, a kognitív hanyatlás átlagosan 3 évvel később jelentkezett. Akik viszont 5000–7000 lépésig jutottak naponta, akár 7 évnyi előnyt is nyerhettek.

A vizsgálat eredményeinek legszebb üzenete, hogy kis erőbefektetéssel is sokat tehetsz az egészségedért. Sokan nehezen vezetik be mindennapi életükbe a testmozgást, mert azt gondolják, nagy fáradtságot, kimerültséget, kellemetlenséget okoz. Pedig egyértelmű, hogy már napi pár plusz lépés is rengeteget számít. Hidd el, egy sétáért a friss levegőn a tested, a lelked, és mint kiderült, az agyad is nagyon hálás lesz!

A szakemberek szerint a mozgás akkor a leghatékonyabb, ha más tudatos szokásokkal is párosul: kiegyensúlyozott étrenddel, társas kapcsolatokkal, szellemi aktivitással.

A következő videóból megismerheted a demencia 10 korai figyelmeztető jelét:

