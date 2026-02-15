Megdöbbentő, de segíthet: ezzel az egyszerű hétköznapi szokással csökkenthető a demencia kialakulása

Egy hosszú éveken át tartó vizsgálat eredményei szerint a demencia, vagy más néven az időskori elbutulás megelőzéséhez vezető út sokkal közelebb van, mint hittük. Rendszeres sétával hatékonyan küzdhetsz a szellemi frissességért. Meglepő, hogy csak ennyit kell lépned egy nap, és máris rengeteget tettél a mentális egészségedért!
Bár a séta egy nem túl megterhelő mozgásforma, igen hasznos – és nemcsak a tested, hanem az mentális egészséged számára is. Mozgás közben több vér jut az agyba, javul az oxigénellátás és olyan biológiai folyamatok indulnak be, amelyek segítik az idegsejtek közti kapcsolatokat. A gyulladásos folyamatok mérséklődnek és a stresszhormonok szintje is csökken. Tehát, ha rendszeresen teszed, egy könnyed séta nemcsak frissíteni fog, de hosszú távon is képes edzésben tartani az agyadat.
A Harvard Aging Brain Study keretein belül közel 300, 50 és 90 év közötti ember adatait elemezték. Mind szellemileg egészségesek voltak a vizsgálat kezdetén. A résztvevőket több éven át követték: lépésszámlálóval mérték a mozgásukat, rendszeres kognitív teszteket végeztek, és agyi képalkotó vizsgálatokkal figyelték a változásokat.
Az kutatás megdöbbentő eredményeket hozott a demencia kapcsán: napi 3000–5000 lépés is lassította a tau nevű fehérje felhalmozódását az agyban, ami azért fontos, mert a tau kóros felgyülemlése az Alzheimer-kór egyik kulcsfolyamata.
Az egészséges agyban a tau az, ami szabályozza a mikrotubulusokat, a mikrotubulusok pedig az agyműködést segítő neuronok fontos alkotóelemei. Ha a tauból túl sok termelődik, az károsítja az idegsejteket, ami az Alzheimer-kór tüneteinek kialakulásához vezet.
Azoknál, akik napi 3000–5000 lépést tettek meg, a kognitív hanyatlás átlagosan 3 évvel később jelentkezett. Akik viszont 5000–7000 lépésig jutottak naponta, akár 7 évnyi előnyt is nyerhettek.
A vizsgálat eredményeinek legszebb üzenete, hogy kis erőbefektetéssel is sokat tehetsz az egészségedért. Sokan nehezen vezetik be mindennapi életükbe a testmozgást, mert azt gondolják, nagy fáradtságot, kimerültséget, kellemetlenséget okoz. Pedig egyértelmű, hogy már napi pár plusz lépés is rengeteget számít. Hidd el, egy sétáért a friss levegőn a tested, a lelked, és mint kiderült, az agyad is nagyon hálás lesz!
A szakemberek szerint a mozgás akkor a leghatékonyabb, ha más tudatos szokásokkal is párosul: kiegyensúlyozott étrenddel, társas kapcsolatokkal, szellemi aktivitással.
