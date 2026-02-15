Megdöbbentő, de segíthet: ezzel az egyszerű hétköznapi szokással csökkenthető a demencia kialakulása

Egy hosszú éveken át tartó vizsgálat eredményei szerint a demencia, vagy más néven az időskori elbutulás megelőzéséhez vezető út sokkal közelebb van, mint hittük. Rendszeres sétával hatékonyan küzdhetsz a szellemi frissességért. Meglepő, hogy csak ennyit kell lépned egy nap, és máris rengeteget tettél a mentális egészségedért!

A rendszeres sétával jelentősen csökkentheted a demencia kialakulásának kockázatát.

Már napi néhány ezer lépés is jó hatással van a mentális egészségedre.

A kutatások szerint a mozgás lassítja a kognitív hanyatlást.

Két kulcsérték rajzolódott ki a lépésszámokban.

A mozgás más tudatos életmódbeli változtatásokkal együtt még erősebb védelmet ad.

A séta pozitív hatásai az egészségre: így tehetsz a demencia ellen

Bár a séta egy nem túl megterhelő mozgásforma, igen hasznos – és nemcsak a tested, hanem az mentális egészséged számára is. Mozgás közben több vér jut az agyba, javul az oxigénellátás és olyan biológiai folyamatok indulnak be, amelyek segítik az idegsejtek közti kapcsolatokat. A gyulladásos folyamatok mérséklődnek és a stresszhormonok szintje is csökken. Tehát, ha rendszeresen teszed, egy könnyed séta nemcsak frissíteni fog, de hosszú távon is képes edzésben tartani az agyadat.

Sétával a demencia ellen?

A Harvard Aging Brain Study keretein belül közel 300, 50 és 90 év közötti ember adatait elemezték. Mind szellemileg egészségesek voltak a vizsgálat kezdetén. A résztvevőket több éven át követték: lépésszámlálóval mérték a mozgásukat, rendszeres kognitív teszteket végeztek, és agyi képalkotó vizsgálatokkal figyelték a változásokat.

Az kutatás megdöbbentő eredményeket hozott a demencia kapcsán: napi 3000–5000 lépés is lassította a tau nevű fehérje felhalmozódását az agyban, ami azért fontos, mert a tau kóros felgyülemlése az Alzheimer-kór egyik kulcsfolyamata.

Az egészséges agyban a tau az, ami szabályozza a mikrotubulusokat, a mikrotubulusok pedig az agyműködést segítő neuronok fontos alkotóelemei. Ha a tauból túl sok termelődik, az károsítja az idegsejteket, ami az Alzheimer-kór tüneteinek kialakulásához vezet.

Ennyit kell lépned egy nap, hogy csökkentsd az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát