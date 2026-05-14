Ezzel az egyszerű trükkel elkerülheted az Alzheimer-kórt és a demenciát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 19:45
A wellness-guruk már mindent megpróbáltak eladni nekünk a jeges fürdőtől a szájleragasztásig, de most itt egy trend, amihez nem kell más, csak a kisujjad. A „pinky time” trend azt ígéri, hogy segít elkerülni a demeciát és az Alzhermer-kórt.
Pópity Balázs
A trend Daniela Paez-Pumar videójával indult, aki minden este 7:45-kor élőzik, hogy a követőivel együtt ujjgyakorlatot végezzen, azt hirdetve, hogy így karban tarthatják az agyukat. A „pinky time” trend lényege egy gyors esti ujjgyakorlat, ami állítólag acélossá teszi az elmét, és bár nincs benne semmi mágikus, a szakértők szerint van benne ráció.

Demencia elleni kéztrükk
A demencia megelőzhető neuroplaszticitást növelő gyakorlatokkal, amik újabb és újabb idegpályákat hoznak létre. Fotó: 123RF
  • Motoros kéreg és kisagy stimulálása megelőzheti a demenciát.
  • Fontos a europlaszticitás fejlesztése koordinációs feladatokkal.
  • Az új dolgok növelik a neuroplaszticitást.

A mozdulatsor lényege, hogy a mutató- és középső ujjat összefonjuk, a gyűrűsujjat a hüvelykujjhoz érintjük. Teszik mindezt azért, mert a tikokker szerint ennek a gyakorlatnak a napi elvégzésével elkerülhető a demencia és más mentális leépüléssel járó betegségek. Bár elsőre úgy nézhet ki, mintha valami furcsa ezoterikus szeánsz része lenne, de a szakértők szerint az ilyen, szokatlan motoros feladatok kifejezetten jót tesznek a szürkeállománynak. A kutatások szerint, amikor valami olyasmit próbálunk csinálni a testünkkel, amihez nincs hozzászokva, azzal új kapcsolatokat építünk ki az agyunkban. 

Tényleg segít az ujjgyakorlat a demencia ellen?

Ez a videó nemrégiben felrobbantotta az internetet. Sokan fogtak hatására öndiagnózisba és a kommentelők közül sokan azt terjesztik, hogy akinek nem megy ez a mozdulat, annak rövidesen annyi. A Harvard Egyetem kutatásai szerint ez nettó hülyeség, hiszen sok egyéb oka is lehet annak, hogy valaki ügyetlen: ízületi gyulladás, fáradtság, de az is, hogy még soha nem csinált ilyet.

A titok az újdonságban rejlik

A napi ujj koreográfia önmagában nem gyógyír az Alzheimer-kór ellen, de minden olyan tevékenység, ami koordinációt igényel – legyen az zsonglőrködés, egy új hangszer megtanulása vagy egy idegen nyelv –, segít újrahuzalozni az agyi idegpályákat, és ezzel növelni a neuroplaszticitást.

Miért ne próbálnánk ki az agy egészsége érdekében?

Ha megnézzük a statisztikákat, a jövő nem túl rózsás képest fest a kognitív betegségek terén. Az AI használata, az egészségtelen táplálkozás és a kevés mozgás egyaránt vezethet az emberiség elbutulásához, de ez nem jelenti azt, hogy nem tehetünk ellene. Ha egy pár másodperces esti ujjgyakorlat segít abban, hogy odafigyeljünk a mentális egészségünkre, akkor csináljunk nyugodtan.

@dpaezpumar No one is exempt from pinky time - we keep that brain HEALTHY (for 7-10 seconds on each side) @coripooh @404nnafound ♬ The Way I Like It - Party Pupils

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
