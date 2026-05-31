Demenciát okozhat ez a sokak által szedett gyógyszer

A legalább négy és fél évig tartó rendszeres gyógyszerszedés harmadával növeli a szellemi leépülés kockázatát.

A tartós savhiány miatt teljesen lenullázódik a szervezetben a memória megfelelő működéséhez szükséges vitaminok felszívódása.

Az agyban felhalmozódó káros fehérjék eltakarítása is drasztikusan lelassul a mindennapi tabletták miatt.

Sokunkkal előfordult már, hogy egy kiadós ebéd vagy egy stresszesebb nap után savlekötőért kellett nyúlnunk, nem is gyanítva, mekkora károkat okozunk vele hosszú távon. Egy tanulmány nemrégiben kimutatta, hogy a savlekötő gyógyszerek képesek demenciát okozni. Mielőtt azonban teljesen kétségbeesnénk, érdemes megértenünk, milyen kapcsolatban áll a gyomrunk és a szellemi épségünk.

Sokan szednek savlekötő gyógyszert, miközben nem is tudják, milyen következményei lehetnek.

Így okoz demenciát a savlekötő gyógyszer

A Neurology című neves orvosi szaklapban megjelent amerikai tanulmány több mint 5700 embert követett nyomon. Az eredmények még a sokat látott professzorokat is megdöbbentették. Kiderült ugyanis, hogy a refluxra szedett protonpumpa-gátlók (PPI) drasztikus változásokat okoznak a szervezetben.

Amikor a gyógyszer segítségével csökkentjük a gyomorsav mennyiségét, a szervezet képtelen lesz felvenni a létfontosságú B12-vitamint. Ennek hiánya egyenes úton vezet az időskori elbutuláshoz, azaz a demenciához. Ráadásul az agyunk természetes öntisztító folyamatai is lelassulnak, így a káros plakkok szabadon garázdálkodhatnak a fejünkben. Ha ez még nem lenne elég, a savhiány a bélflóránkat is tönkreteszi, ami a bél-agy tengelyen keresztül közvetlenül pusztítja az agysejtjeinket.

Ne hagyjuk abba a gyógyszer szedését

Nem kell pánikolni, mert több kárt okozunk vele, mint hasznot. Ha hirtelen leállunk a tablettákkal, az savtúltermeléshez vezethet, ami súlyos gyomorfekélyt vagy akár életveszélyes belső vérzést is előidézhet.

Kérdezzük meg a kezelőorvost

Első lépésként mindenképpen érdemes felkeresnünk a kezelőorvosunkat, és megkérdeznünk, hogy a gyomorproblémánkra létezik-e kímélőbb alternatíva. Emellett érdemes bevezetni az alábbi óvintézkedéseket:

lefekvés előtt három órával már egyetlen falatot se együnk, hogy a gyomrunk teljesen kiürülhessen, mire ágyba kerülünk;

aludjunk magasított párnán, így a gravitáció miatt nem szivárog vissza a sav a nyelőcsőbe;

nehéz ételek fogyasztása után iktassunk be egy 15 perces könnyű sétát, ami bizonyítottan serkenti az emésztést és helyreteszi a vércukorszintet.

