Demenciát okozhat ez a sokak által szedett gyógyszer

Sokunkkal előfordult már, hogy egy kiadós ebéd vagy egy stresszesebb nap után savlekötőért kellett nyúlnunk, nem is gyanítva, mekkora károkat okozunk vele hosszú távon. Egy tanulmány nemrégiben kimutatta, hogy a savlekötő gyógyszerek képesek demenciát okozni. Mielőtt azonban teljesen kétségbeesnénk, érdemes megértenünk, milyen kapcsolatban áll a gyomrunk és a szellemi épségünk.
A Neurology című neves orvosi szaklapban megjelent amerikai tanulmány több mint 5700 embert követett nyomon. Az eredmények még a sokat látott professzorokat is megdöbbentették. Kiderült ugyanis, hogy a refluxra szedett protonpumpa-gátlók (PPI) drasztikus változásokat okoznak a szervezetben.
Amikor a gyógyszer segítségével csökkentjük a gyomorsav mennyiségét, a szervezet képtelen lesz felvenni a létfontosságú B12-vitamint. Ennek hiánya egyenes úton vezet az időskori elbutuláshoz, azaz a demenciához. Ráadásul az agyunk természetes öntisztító folyamatai is lelassulnak, így a káros plakkok szabadon garázdálkodhatnak a fejünkben. Ha ez még nem lenne elég, a savhiány a bélflóránkat is tönkreteszi, ami a bél-agy tengelyen keresztül közvetlenül pusztítja az agysejtjeinket.
Nem kell pánikolni, mert több kárt okozunk vele, mint hasznot. Ha hirtelen leállunk a tablettákkal, az savtúltermeléshez vezethet, ami súlyos gyomorfekélyt vagy akár életveszélyes belső vérzést is előidézhet.
Első lépésként mindenképpen érdemes felkeresnünk a kezelőorvosunkat, és megkérdeznünk, hogy a gyomorproblémánkra létezik-e kímélőbb alternatíva. Emellett érdemes bevezetni az alábbi óvintézkedéseket:
