„Először csak tollakat vett, aztán szétesett az életünk” – a demencia lassan mindent elvett a házaspártól

A nő elmondása szerint férjével, Colinnal még 1978-ban ismerkedtek meg egy kocsmában, majd nyolc hónappal később összeházasodtak. Bár a közös családalapítás nem sikerült, és a nő egészségügyi problémákkal is küzdött, kapcsolatuk hosszú éveken át stabil, szeretetteljes volt – egészen addig, míg a demencia mindent tönkre nem tett.
A fordulópont 2021 körül érkezett el, amikor a férfin furcsa viselkedés kezdett eluralkodni. Egyre gyakrabban ismételte önmagát, nem reagált megfelelően a beszélgetésekre, és mintha „kiesett volna a valóságból”.
Minden alkalommal, amikor mondott valamit, egy-két perc múlva megismételte. Mintha egy körforgásba került volna
– idézte fel felesége.
A vizsgálatok végül kimutatták: Alzheimer-kór áll a háttérben.
A nő szerint a diagnózis mindent megváltoztatott, különösen azért, mert családjában korábban is előfordult a betegség. A kezdeti furcsa epizódok később súlyosabbá váltak. A férfi például rendszeresen nagy mennyiségű tollat vásárolt, miközben otthon is bőven volt belőlük.
Soha nincs otthon toll!
– mondogatta, miközben újabb és újabb csomagokat vett.
Később az állapot romlásával a viselkedése is kiszámíthatatlanná vált: éjszaka felkelt, főzni kezdett, a gáztűzhelyet bekapcsolva hagyta, és egyre nehezebben lehetett megnyugtatni. A nő elmondása szerint férje agresszívvá is vált, bár hangsúlyozta: ez nem az igazi személyisége volt.
Colin nem ilyen ember volt – soha nem volt erőszakos
– fogalmazott.
Az állapot romlásával a férfi többször is eltűnt, egyszer pedig órákra elveszett egy családi út során. Később már az otthoni biztonság fenntartása is lehetetlenné vált.
A nő így emlékezett vissza:
Nem tudtam aludni. Féltem, hogy elmegy a házból.
A helyzet végül odáig fajult, hogy a férfit teljes körű gondozásba kellett helyezni, miután egy alkalommal a rendőrség hozta haza egy balesetet követően.
Elvesztettük az otthonunkat, az életünket, mindent, amiért dolgoztunk
– mondta a nő.
Ma Colin egy gondozóintézményben él, ahol állapota stabilabb, de memóriája szinte teljesen eltűnt. Felesége minden nap meglátogatja.
Többnyire nyugodt és derűs. Néha eljövünk kávézni és sütizni
– mesélte.
A nő azonban attól tart, hogy egyszer már őt sem fogja felismerni. A történet végén a nő arra is felhívta a figyelmet, hogy a demencia nem jövőbeli probléma, hanem jelenlegi válság.
A demencia a legnagyobb gyilkos az Egyesült Királyságban, és tönkretette a férjemet
– fogalmazott, majd a Metro szerint hozzátette:
Cselekvésre van szükség, és azonnal.
