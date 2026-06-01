„Először csak tollakat vett, aztán szétesett az életünk” – a demencia lassan mindent elvett a házaspártól

A nő elmondása szerint férjével, Colinnal még 1978-ban ismerkedtek meg egy kocsmában, majd nyolc hónappal később összeházasodtak. Bár a közös családalapítás nem sikerült, és a nő egészségügyi problémákkal is küzdött, kapcsolatuk hosszú éveken át stabil, szeretetteljes volt – egészen addig, míg a demencia mindent tönkre nem tett.

Az demencia tette tönkre az idős házaspár életét

A fordulópont 2021 körül érkezett el, amikor a férfin furcsa viselkedés kezdett eluralkodni. Egyre gyakrabban ismételte önmagát, nem reagált megfelelően a beszélgetésekre, és mintha „kiesett volna a valóságból”.

Minden alkalommal, amikor mondott valamit, egy-két perc múlva megismételte. Mintha egy körforgásba került volna

– idézte fel felesége.

A vizsgálatok végül kimutatták: Alzheimer-kór áll a háttérben.

A nő szerint a diagnózis mindent megváltoztatott, különösen azért, mert családjában korábban is előfordult a betegség. A kezdeti furcsa epizódok később súlyosabbá váltak. A férfi például rendszeresen nagy mennyiségű tollat vásárolt, miközben otthon is bőven volt belőlük.

Soha nincs otthon toll!

– mondogatta, miközben újabb és újabb csomagokat vett.

A demencia teljesen megváltoztatta a viselkedését

Később az állapot romlásával a viselkedése is kiszámíthatatlanná vált: éjszaka felkelt, főzni kezdett, a gáztűzhelyet bekapcsolva hagyta, és egyre nehezebben lehetett megnyugtatni. A nő elmondása szerint férje agresszívvá is vált, bár hangsúlyozta: ez nem az igazi személyisége volt.

Colin nem ilyen ember volt – soha nem volt erőszakos

– fogalmazott.

Az állapot romlásával a férfi többször is eltűnt, egyszer pedig órákra elveszett egy családi út során. Később már az otthoni biztonság fenntartása is lehetetlenné vált.

A nő így emlékezett vissza:

Nem tudtam aludni. Féltem, hogy elmegy a házból.

A helyzet végül odáig fajult, hogy a férfit teljes körű gondozásba kellett helyezni, miután egy alkalommal a rendőrség hozta haza egy balesetet követően.

Elvesztettük az otthonunkat, az életünket, mindent, amiért dolgoztunk

– mondta a nő.

Ma Colin egy gondozóintézményben él, ahol állapota stabilabb, de memóriája szinte teljesen eltűnt. Felesége minden nap meglátogatja.

Többnyire nyugodt és derűs. Néha eljövünk kávézni és sütizni

– mesélte.