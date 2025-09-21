Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kezdődő demencia tünetei, amelyekre érdemes figyelni

Kezdődő demencia tünetei, amelyekre érdemes figyelni

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 13:15
tünetekdemencia
A kezdődő demencia tünetei sokszor apró feledékenységgel indulnak, de idővel egyre komolyabbá válnak. A kezdődő demencia felismerése kulcsfontosságú, mert a korai diagnózis és a kezelés segíthet lassítani a betegség előrehaladását.

A demencia az idegrendszer lassú leépülésével járó állapot, amely az emlékezetet, a gondolkodást és a mindennapi életvitelt egyaránt befolyásolja. A kezdődő demencia tünetei nem mindig egyértelműek, ezért sokan az öregedés természetes részének tartják őket. Azonban a korai jelek felismerése döntő fontosságú, mert a diagnózis időben történő felállítása lehetőséget ad a betegség lassítására, a tünetek kezelésére és a jobb életminőség megőrzésére.

Demencia miatt az idős édesanyját támogató középkorú nő az anyjával boldogan a kanapén
A demencia az idegrendszer lassú leépülésével járó állapot, amely az emlékezetet, a gondolkodást és a mindennapi életvitelt egyaránt befolyásolja
Fotó: pikselstock / Shutterstock

A kezdődő demencia leggyakoribb jelei

A legkorábbi tünet a rövid távú memória zavara: az érintett elfelejti, mit mondtak neki pár perccel korábban, vagy nehezen idéz fel friss eseményeket. Gyakori, hogy ismételten feltesz ugyanazon kérdéseket, miközben a régi emlékek még jól megmaradnak. A kezdődő demencia tünetei közé tartozik a figyelem és a koncentráció csökkenése is, amely miatt a mindennapi feladatok – például a bevásárlás vagy a számlák rendezése – egyre nagyobb kihívást jelentenek.

Az érintetteknél megváltozhat a beszéd: nehezebben találják a megfelelő szavakat, többször elakadnak egy mondat közben. Problémát okozhat az idő és a tér érzékelése is: előfordul, hogy valaki eltéved egy jól ismert környéken, vagy nehezen követi, milyen napszak van. A viselkedés és a személyiség szintén módosulhat: a nyugodt ember ingerlékennyé, a társasági pedig visszahúzódóvá válhat.

Miért fontos a korai felismerés?

A kezdődő demencia tünetei gyakran alattomosan, lassan erősödnek, ezért a családtagok szerepe kiemelten fontos. Ha valaki rendszeresen feledékeny, furcsán viselkedik, vagy nehezen boldogul a megszokott tevékenységekkel, mindenképp érdemes orvosi vizsgálatot kérni. A korai diagnózis lehetővé teszi, hogy a beteg megfelelő terápiát kapjon, amely lassíthatja az állapot romlását. Emellett a család és a beteg is felkészülhet a változásokra, és kialakíthatja a szükséges támogatói hátteret.

A kezdődő demencia tüneteinek ismerete azért is létfontosságú, mert a betegség nem csupán az érintettet érinti, hanem szűkebb és tágabb környezetét is. Ha időben lépünk, van esély arra, hogy a beteg hosszabb ideig önálló maradjon, és emberhez méltó életet élhessen. A tünetek figyelmen kívül hagyása viszont gyors állapotromláshoz vezethet, ami mind a beteg, mind a család számára súlyos terheket jelent.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu