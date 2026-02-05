Ha nem vigyázol, ezektől a szerektől demenciát kapsz

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 05.
A demencia nem minden esetben kizárólag időskori, genetikai vagy neurodegeneratív folyamatok következménye. A demencia egyik ritkábban emlegetett formája a mérgezéseredetű demencia, amely tartós vagy ismételt toxikus hatások következtében alakulhat ki, és gyakran sokáig felismeretlen marad.
A legtöbb ember retteg az elbutulástól, ami teljesen érthető. Hiszen akinél jelentkeznek a demencia tünetei, annál visszafordíthatatlan az állapot. Nemcsak az emlékek és az ítélőképesség vész el, hanem a személyiség is teljesen megváltozik, a beteg pedig minden szempontból kiszolgáltatottá válik. Azt viszont kevesen tudják, hogy ez a rettegett betegség nemcsak időskorban jelenhet meg, hanem létezik egy szerzett fajtája is, a mérgezés következtében kialakuló demencia. Lássuk, mi ez pontosan, és mit kell elkerülnöd, hogy ne juss ilyen helyzetbe.

  • A demencia toxikus anyagok hatására is kialakulhat
  • A tünetek fokozatosan jelentkeznek
  • Gyakran fiatalabb életkorban indul
  • Nem minden eset visszafordíthatatlan
  • A felismerés sokszor késik
  • A megelőzés kiemelten fontos
demencia súlytotta beteg egy ápolóval memóriafejlesztő játékot játszik.
A demencia szerzett betegség is lehet mérgezés által, amelyen a memóriajátékok sem javítanak sokat. 
Fotó: DavideAngelini /  Shutterstock 

Mi az a mérgezéseredetű demencia?

A demencia ezen formája akkor alakul ki, amikor az idegrendszer tartósan károsodik különböző mérgező anyagok hatására. Ilyen toxikus anyagok lehetnek például nehézfémek, oldószerek, vegyszerek, szén-monoxid , szennyezett ételek vagy bizonyos gyógyszerek hosszú távú, nem megfelelő használata.

A károsodás nem feltétlenül egyszeri mérgezés következménye. Gyakori, hogy a szervezetet hosszabb időn át érik alacsony dózisú toxikus hatások, amelyek lassan, alattomosan roncsolják az idegsejteket. A szakértők szerint emiatt a tünetek sokszor nem köthetők azonnal mérgezéshez.

A mérgezéseredetű demencia egyes eseteiben a kiváltó anyag eltávolítása után a folyamat lassítható, ritkábban részben visszafordítható.

A mérgezéseredetű demencia tünetei

A demencia toxikus eredetű formájában a tünetek hasonlíthatnak más demenciatípusokhoz, de gyakran eltérő lefolyást mutatnak. Jellemző lehet a koncentráció romlása, a memóriazavar, a gondolkodás lassulása és a döntéshozatal nehézsége.

Emellett gyakran jelentkeznek hangulati változások, ingerlékenység, depresszív tünetek vagy személyiségváltozás. Egyes esetekben mozgáskoordinációs zavarok, remegés vagy beszédnehézség is kialakulhat.

A tünetek sokszor fiatalabb életkorban jelennek meg, mint az időskori demenciák esetében, ami fontos figyelmeztető jel lehet a kivizsgálás során.

Felismerés és a demencia kezelése

A demencia mérgezéseredetű formájának felismerése összetett folyamat. Neurológiai vizsgálatok, képalkotó eljárások és részletes kórelőzmény-felvétel szükséges, különös tekintettel a munkakörnyezetre, lakóhelyre és gyógyszerhasználatra.

A kezelés első lépése a toxikus anyaggal való érintkezés megszüntetése. Ezt követően tüneti terápia, kognitív rehabilitáció és életmódbeli támogatás segíthet az állapot stabilizálásában. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a korai felismerés kulcsfontosságú, mivel késői stádiumban a károsodás már maradandó lehet.

A megelőzésben fontos szerepe van a munkahelyi biztonságnak, a megfelelő szellőzésnek, a védőfelszerelések használatának és a gyógyszerek felelős alkalmazásának.

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a demenciáról:

