Ha nem vigyázol, ezektől a szerektől demenciát kapsz

A legtöbb ember retteg az elbutulástól, ami teljesen érthető. Hiszen akinél jelentkeznek a demencia tünetei, annál visszafordíthatatlan az állapot. Nemcsak az emlékek és az ítélőképesség vész el, hanem a személyiség is teljesen megváltozik, a beteg pedig minden szempontból kiszolgáltatottá válik. Azt viszont kevesen tudják, hogy ez a rettegett betegség nemcsak időskorban jelenhet meg, hanem létezik egy szerzett fajtája is, a mérgezés következtében kialakuló demencia. Lássuk, mi ez pontosan, és mit kell elkerülnöd, hogy ne juss ilyen helyzetbe.

A demencia toxikus anyagok hatására is kialakulhat

A tünetek fokozatosan jelentkeznek

Gyakran fiatalabb életkorban indul

Nem minden eset visszafordíthatatlan

A felismerés sokszor késik

A megelőzés kiemelten fontos

Fotó: DavideAngelini / Shutterstock

Mi az a mérgezéseredetű demencia?

A demencia ezen formája akkor alakul ki, amikor az idegrendszer tartósan károsodik különböző mérgező anyagok hatására. Ilyen toxikus anyagok lehetnek például nehézfémek, oldószerek, vegyszerek, szén-monoxid , szennyezett ételek vagy bizonyos gyógyszerek hosszú távú, nem megfelelő használata.

A károsodás nem feltétlenül egyszeri mérgezés következménye. Gyakori, hogy a szervezetet hosszabb időn át érik alacsony dózisú toxikus hatások, amelyek lassan, alattomosan roncsolják az idegsejteket. A szakértők szerint emiatt a tünetek sokszor nem köthetők azonnal mérgezéshez.

A mérgezéseredetű demencia egyes eseteiben a kiváltó anyag eltávolítása után a folyamat lassítható, ritkábban részben visszafordítható.

A mérgezéseredetű demencia tünetei

A demencia toxikus eredetű formájában a tünetek hasonlíthatnak más demenciatípusokhoz, de gyakran eltérő lefolyást mutatnak. Jellemző lehet a koncentráció romlása, a memóriazavar, a gondolkodás lassulása és a döntéshozatal nehézsége.

Emellett gyakran jelentkeznek hangulati változások, ingerlékenység, depresszív tünetek vagy személyiségváltozás. Egyes esetekben mozgáskoordinációs zavarok, remegés vagy beszédnehézség is kialakulhat.

A tünetek sokszor fiatalabb életkorban jelennek meg, mint az időskori demenciák esetében, ami fontos figyelmeztető jel lehet a kivizsgálás során.