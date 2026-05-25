Íme az egyszerű trükk horkolás ellen a pihentető alvásért

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 16:45
Ha már a szomszédok legszívesebben rád hívnának egy ördögűzőt, mert úgy hangzik, mintha éjszakánként egy démon szállt volna meg, akkor bizony cselekedni kell. A minnesotai egyetem kutatása szerint horkolásgátló gép helyett azonban van egy sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldás is: a nyelvjóga.
Pópity Balázs
A tudósok rájöttek, hogy a horkolást a renyhe izmok okozzák. Egy alváskutatásban – ami a Minnesotai Egyetem Orvosi Központjának alvásklinikáján zajlott –, a szakértők azt vizsgálták, hogy egy okostelefonos alkalmazással végzett rövid, napi nyelv- és szájgarat izomtorna mennyire hatékony a horkolás kezelésében. Kiderült, hogy nagyon is.

A horkolás anatómiája.
A horkolást a gyenge nyelvizom okozza.
  • Öt-tíz ismétlés pont elég ahhoz, hogy a renyhe izmok újra formába lendüljenek.
  • Érdemes a napirendünk részévé tenni a maximális hatás érdekében.
  • Naponta történő gyakorlással elérhető, hogy csökkenjen a horkolás.

A 2020-ban végzett kísérletben összesen 16 megrögzött horkoló vett részt, akiket két, egyenként 8 fős csoportra osztottak: a kísérleti csoport tagjai napi 15 percet gyakorolták az okostelefon által levezényelt edzésprogramot, míg a kontrollcsoporttal mindössze felvetették a horkolásukat. A kutatók ezáltal nyolc héten keresztül tudták monitorozni az alvásminőség és a hanghatások változásait.

Miért alakul ki a horkolás?

Amikor elalszunk, a testünk összes izma teljesen ellazul, és ez alól a nyelvünk sem kivétel. A gravitáció miatt a nyelvünk egyszerűen hátracsúszik, és részben elzárja a légutakat. Amikor a levegő megpróbál átpréselődni ezen a szűk résen, a környező szövetek vibrálni kezdenek. Minél szűkebb a levegő útja, annál esősebb lehet a rezgés és a hanghatás. Ráadásul az elégtelen légáramlás miatti kialakult légszomj az okozója lehet annak, ha másnap reggel fáradtan ébredünk.

A megoldás: nyelvjóga horkolás ellen

A kutatók az alábbi négy gyakorlat segítségével tudták csökkenteni a horkolást az alanyoknál. Ezeket naponta 5-10-szer ismételtették meg, és egy gyakorlat legalább 10 ismétlésből állt. 

1. Nyelvcsúsztatás

Illesszük a nyelvünk hegyét a felső metszőfogaink mögé, a szájpadlásra. Innen indulva kell a nyelvedet lassan, határozottan hátrafelé csúsztatnunk, mintha viszketne a szájpadlásunk. 

2. Fekvőtámasz nyelvvel

Ez a haladó szint. Ennél a gyakorlatnál nem csak a nyelvünk hegyét, hanem a teljes nyelvet teljes erőnkből fel kell préselnünk a szájpadlásunkra, mintha egy nehéz súlyt akarnánk megtartani vele. Tartsuk megfeszítve jó 10 másodpercig, majd lazítsuk el. Ha ezt naponta ötször megcsináljuk, akkor a nyelvünknek eszébe sem jut majd alvás közben a torkunkba zuhanni.

3. Nyelvnyújtogatás

Nyújtsuk ki a nyelvünket és próbáljuk megérinteni az állunkat a hegyével.

4. Nyelvlenyomás

Nyomjuk a nyelvünket az alsó metszőfogainknak és tartsuk lent.

A dolognak több pozitív mellékhatása is van: az erős nyelvizmok az egyéb hálószobai tevékenységeknél sem jönnek rosszul, ráadásul a tokát is eltünteti. Szóval, ideje megdolgozni a nyelvizmainkat a csendesebb éjszakák és a pihentető reggelek érdekében!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
