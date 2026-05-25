Íme az egyszerű trükk horkolás ellen a pihentető alvásért

A tudósok rájöttek, hogy a horkolást a renyhe izmok okozzák. Egy alváskutatásban – ami a Minnesotai Egyetem Orvosi Központjának alvásklinikáján zajlott –, a szakértők azt vizsgálták, hogy egy okostelefonos alkalmazással végzett rövid, napi nyelv- és szájgarat izomtorna mennyire hatékony a horkolás kezelésében. Kiderült, hogy nagyon is.

A horkolást a gyenge nyelvizom okozza.

Öt-tíz ismétlés pont elég ahhoz, hogy a renyhe izmok újra formába lendüljenek.

Érdemes a napirendünk részévé tenni a maximális hatás érdekében.

Naponta történő gyakorlással elérhető, hogy csökkenjen a horkolás.

A 2020-ban végzett kísérletben összesen 16 megrögzött horkoló vett részt, akiket két, egyenként 8 fős csoportra osztottak: a kísérleti csoport tagjai napi 15 percet gyakorolták az okostelefon által levezényelt edzésprogramot, míg a kontrollcsoporttal mindössze felvetették a horkolásukat. A kutatók ezáltal nyolc héten keresztül tudták monitorozni az alvásminőség és a hanghatások változásait.

Miért alakul ki a horkolás?

Amikor elalszunk, a testünk összes izma teljesen ellazul, és ez alól a nyelvünk sem kivétel. A gravitáció miatt a nyelvünk egyszerűen hátracsúszik, és részben elzárja a légutakat. Amikor a levegő megpróbál átpréselődni ezen a szűk résen, a környező szövetek vibrálni kezdenek. Minél szűkebb a levegő útja, annál esősebb lehet a rezgés és a hanghatás. Ráadásul az elégtelen légáramlás miatti kialakult légszomj az okozója lehet annak, ha másnap reggel fáradtan ébredünk.

A megoldás: nyelvjóga horkolás ellen

A kutatók az alábbi négy gyakorlat segítségével tudták csökkenteni a horkolást az alanyoknál. Ezeket naponta 5-10-szer ismételtették meg, és egy gyakorlat legalább 10 ismétlésből állt.

1. Nyelvcsúsztatás

Illesszük a nyelvünk hegyét a felső metszőfogaink mögé, a szájpadlásra. Innen indulva kell a nyelvedet lassan, határozottan hátrafelé csúsztatnunk, mintha viszketne a szájpadlásunk.

2. Fekvőtámasz nyelvvel

Ez a haladó szint. Ennél a gyakorlatnál nem csak a nyelvünk hegyét, hanem a teljes nyelvet teljes erőnkből fel kell préselnünk a szájpadlásunkra, mintha egy nehéz súlyt akarnánk megtartani vele. Tartsuk megfeszítve jó 10 másodpercig, majd lazítsuk el. Ha ezt naponta ötször megcsináljuk, akkor a nyelvünknek eszébe sem jut majd alvás közben a torkunkba zuhanni.