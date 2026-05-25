Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Orbán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Akkora bulit csinálok, leszakad az ég” – T. Danny a pokolól jött vissza: 9 hónap után visszatér a színpadra!

T. Danny
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 17:30
visszatérvallomás
Hosszú hallgatás után végre megtörte a csendet a maszkos énekes! T. Danny készen áll arra, hogy újra elfoglalja trónját a zenei életben.
Bors
A szerző cikkei

Az elmúlt években T. Danny, azaz Telegdy Dániel a hazai pop- és rapzene egyik legmeghatározóbb alakjává nőtte ki magát. Slágerei rendszeresen milliós megtekintést érnek el, koncertjein pedig rendre megtelnek a legnagyobb klubok és fesztiválhelyszínek. Az elmúlt kilenc hónapban azonban hirtelen eltűnt a reflektorfényből, ami rengeteg találgatásra és pletykára adott okot a magánéletével kapcsolatban. Most viszont vége a várakozásnak, ugyanis a sztár hivatalosan is megerősítette a visszatérését.

T. Danny
Kecskés Enikő exe, T. Danny visszatért! (Fotó: T. Danny Instagram)

T. Danny kitálalt: „Akkora bulit csinálok, hogy leszakad az ég”

A rajongók már hónapok óta tűkön ülve várták, hogy kedvencük mikor ad újra önálló estet, hiszen a fesztiválszezon közeledtével egyre nagyobb volt az űr a hazai palettán. Az énekes nem bízta a véletlenre a dolgot, és egy rendkívül őszinte posztban tudatta a világgal, hogy a pihenőnek vége.

9 hónapja nem léptem fel saját koncerten. Kellett ez az idő, hogy rendbe tegyem magam és pihenjek. Viszont most visszatérek a helyemre, a színpadra és akkora bulit csinálok, hogy leszakad az ég.

– írta ki az Instagram-profiljára, és ezzel azonnal lavinát indított el a hazai bulvárban.

Drámai háttér: a rejtélyes eltűnés valódi okai

A popszakmában kilenc hónap rengeteg idő, szinte egy örökkévalóság, így nem csoda, hogy a nagyközönség kombinálni kezdett a háttérben húzódó okokról. Sokan lelki válságról, mások tiltott szerekről suttogtak. Az énekes korábbi viharos kapcsolatai és a folyamatos reflektorfény miatt érthető volt, hogy egy ponton túl sokká vált a nyomás. A mostani kiírásból egyértelműen kiderül, hogy a visszavonulás nem egy hirtelen döntés, hanem egy tudatos önterápia része volt. A belső béke megtalálása után most sokkal erősebben, energikusabban vág neki az éjszakai életnek, ami garantálja a felejthetetlen koncerteket.

T. Danny
A Megasztár zsűri tagja, T. Danny újult erővel tér vissza a zenei életbe (Fotó: T. Danny Instagram)

Megőrülnek a rajongók, érkeznek a részletek

A bejelentés pillanatok alatt letarolta az internetet, a lájkok és a megosztások száma tízezresével ugrott meg alig néhány óra leforgása alatt. A kommentszekcióban hírességek, zenésztársak és hűséges követők ezrei fejezték ki az örömüket, és azonnal követelni kezdték a pontos dátumokat. Mindenki arra kíváncsi, hogy hol és mikor lehet végre élőben látni a megújult produkciót. Az biztos, hogy a jegyértékesítés indulásakor hatalmas rohamra kell számítani, mert a kilenc hónapos éhezés után a közönség azonnal el fogja kapkodni a belépőket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu