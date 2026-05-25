„Akkora bulit csinálok, leszakad az ég” – T. Danny a pokolól jött vissza: 9 hónap után visszatér a színpadra!

Az elmúlt években T. Danny, azaz Telegdy Dániel a hazai pop- és rapzene egyik legmeghatározóbb alakjává nőtte ki magát. Slágerei rendszeresen milliós megtekintést érnek el, koncertjein pedig rendre megtelnek a legnagyobb klubok és fesztiválhelyszínek. Az elmúlt kilenc hónapban azonban hirtelen eltűnt a reflektorfényből, ami rengeteg találgatásra és pletykára adott okot a magánéletével kapcsolatban. Most viszont vége a várakozásnak, ugyanis a sztár hivatalosan is megerősítette a visszatérését.
A rajongók már hónapok óta tűkön ülve várták, hogy kedvencük mikor ad újra önálló estet, hiszen a fesztiválszezon közeledtével egyre nagyobb volt az űr a hazai palettán. Az énekes nem bízta a véletlenre a dolgot, és egy rendkívül őszinte posztban tudatta a világgal, hogy a pihenőnek vége.
9 hónapja nem léptem fel saját koncerten. Kellett ez az idő, hogy rendbe tegyem magam és pihenjek. Viszont most visszatérek a helyemre, a színpadra és akkora bulit csinálok, hogy leszakad az ég.
– írta ki az Instagram-profiljára, és ezzel azonnal lavinát indított el a hazai bulvárban.
A popszakmában kilenc hónap rengeteg idő, szinte egy örökkévalóság, így nem csoda, hogy a nagyközönség kombinálni kezdett a háttérben húzódó okokról. Sokan lelki válságról, mások tiltott szerekről suttogtak. Az énekes korábbi viharos kapcsolatai és a folyamatos reflektorfény miatt érthető volt, hogy egy ponton túl sokká vált a nyomás. A mostani kiírásból egyértelműen kiderül, hogy a visszavonulás nem egy hirtelen döntés, hanem egy tudatos önterápia része volt. A belső béke megtalálása után most sokkal erősebben, energikusabban vág neki az éjszakai életnek, ami garantálja a felejthetetlen koncerteket.
A bejelentés pillanatok alatt letarolta az internetet, a lájkok és a megosztások száma tízezresével ugrott meg alig néhány óra leforgása alatt. A kommentszekcióban hírességek, zenésztársak és hűséges követők ezrei fejezték ki az örömüket, és azonnal követelni kezdték a pontos dátumokat. Mindenki arra kíváncsi, hogy hol és mikor lehet végre élőben látni a megújult produkciót. Az biztos, hogy a jegyértékesítés indulásakor hatalmas rohamra kell számítani, mert a kilenc hónapos éhezés után a közönség azonnal el fogja kapkodni a belépőket.
