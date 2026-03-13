Vége a közös éjszakáknak? Ez a hosszú kapcsolat titka

Párkapcsolati problémákra nem megoldás

Ha kizárólag azért választjátok a külön alvást, hogy pihentetőbben töltsétek az éjszakát, másnap pedig őszinte örömmel találkoztok össze a konyhában, akkor jó döntést hoztatok, ami valóban a kapcsolatotok javára válhat. Ugyanakkor ha azért döntöttetek a külön hálószoba mellett, mert menekültök egymástól és így próbáljátok szőnyeg alá söpörni a párkapcsolati problémáitokat, akkor csak elidőzitek az elkerülhetetlent. Ha minden reggel, amikor újra látjátok egymást, ismét eluralkodik rajtatok a feszültség, érdemes lehet a problémák mélyére ásni, és szükség esetén szakember segítségét kérni.

Egyre több pár alszik külön. Ásd bele magad jobban, hogy ez mi mindenért lehet pozitív hatással a párkapcsolatra:

