Elhunyt Szita Bence édesanyja

Szita Bence édesanyja, Szita Szilvia legutóbb arról beszélt a Borsnak, hogy fia utáni gyász teljesen felemésztette az életét. Már előtte is szenvedélybeteg volt, de utána jött a mélypont. Megpróbált végezni magával, de akkor úgy döntött, hogy talpra áll az anyja és a lánya miatt. Később azonban epilepsziával, magas vérnyomással, tüdőbetegséggel és pszichés problémákkal küzdött. Most Szita Bence nagymamája a Borsnak elmondta, hogy lánya elhunyt. A szíve nem bírta tovább, csendben elaludt.
Ahogy azt korábban megírtuk, Szita Bence nevelőapja, Gyöngyi Sándor és akkori párja, P. Erika között megromlott a kapcsolat, miután a fiú az apjához került és nem jött ki a nő vele hasonló korú gyerekeivel. Emiatt a férfi úgy döntött, mindenkinek az lesz a legjobb, ha külön költöznek. Erika ezt nem akarta elfogadni, meg volt győződve róla, hogy Bence tehet mindenről, ezért elhatározta, hogy végez vele.
2012. október 29-én P. Erika rávette Szita Bencét arra, hogy menjen el hozzá Kaposvárra, és töltsenek együtt pár napot. A fiú ennek örült, mert így együtt lehetett a nővérével, aki közben Erikához került.
Amikor a fiú megérkezett, Erika a kocsijában várta, de nem volt egyedül. Vele volt még B. József és K. József, két hajléktalan férfi, akiknek fizetett a nő, hogy megöljék a fiút. Előbb egy kocsmához vitték, ahol bort itattak a kisfiúval, majd Sántos külterületére vitték, ahol brutálisan megkínozták, majd élve elásták a fiút.
A három gyilkost végül elfogták, 2014-ben életfogytiglani büntetést kaptak. A nő 2017-ben, két férfi pedig 2019-ben halt meg a rácsok mögött.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
