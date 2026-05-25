Gólyahír: apa lesz az Exatlon szívtiprója!

Az Exatlon Hungary sztárja, Esztergályos Patrik – aki a műsor egyik legerősebb férfi versenyzőjeként robbant be a köztudatba – most egészen más pályán bizonyít: apuka lesz!

Esztergályos Patrik Exatlonista apa lesz (Fotó: Instagram)

Úton az Exatlon-baba

Elképsztő hírt jelentett be Esztergályos Patrik az Instagram-oldalán. Az Exatlon sztárjának párja babát vár. A képen Esztergályos Patrik és párja egy babaváró hangulatú pikniken láthatók, kezükben egy újságszerű lap, rajta ultrahangfotóval és a felirattal:"Úton van!"

Sok imával, reménnyel és szeretettel a szívünkben, idén ősszel találkozunk kisfiunk!

– írta az Exatlonista közösségi oldalán.

A pár reakciója mindent elmond: a játékosan „sokkolt” arckifejez, és az Exatlon szereplőjének láthatóan büszke és kissé hitetlenkedő tekintete. Bár Patrik korábban már utalt arra, hogy komoly tervei vannak a jövőre és a családalapításra, a rajongók többsége nem számított ilyen gyors fejleményre. A kommentelők már találgatnak: mióta tudhatták? Természetesen gratulációkból sem volt hiány:

Jujj de joooo! Szívből gratulálunk Nektek!

– írta egy kommentelő.

"Gratulálok! Jó egészséget!" – írta egy másik rajongó.

Ne felejtsük: Patrik nem akárki! Az Exatlon Hungary első évadának egyik legjobb férfi versenyzője volt, aki hajszál híján maradt le a győzelemről. Most viszont egy teljesen új kihívás vár rá – és ezúttal nincs kieséses párbaj! A korábbi Exatlon bajnok most életének legnagyobb versenyére készül – és úgy tűnik, ebben a futamban már ketten indulnak… hamarosan hárman!

Édesapa az Exek-csatájában?

A hamarosan édesapává váló sztár azonban még egy komoly kihívás elé néz mielőtt felveszi az apuka szerepet. Esztergályos Patrik exével, az ugyancsak Exatlonista Pap Dorcival készül az Exek csatájába, ami komolyan felkavarhatja az állóvizet.

A fiatalok korábban egy párt alkottak, kapcsolatuk azonban végül zátonyra futott. Kettejük szerelme viszont nem ért csúnya véget, Pap Dorci és volt párja a mai napig jó kapcsolatot ápolnak, sőt, Dorci egy lájkot is hagyott a nagy bejelentésen.